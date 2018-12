Foto: archiv nakladatelství Ježíš se narodil v Berouně

Tiskovou zprávu o našem prezidentovi Ježíši z Nošovic napsal Alexandr Flek jako postmoderní taškařici. Zato s Pražským jarem Simona Mawera jde legrace stranou, tam duní ruské tanky.

Rizika snů

Simon Mawer: Pražské jaro, nakladatelství Kniha Zlín

Mí Češi mi rozumějí a já zjevně rozumím jim, mohl by si říct britský spisovatel Simon Mawer. Jeho novinka Pražské jaro má českou metropoli (a dění) hned ve svém názvu. Tomuhle koutku Evropy se ostatně autor věnoval už v několika předchozích titulech. A když nedávno přijel podpořit překlad své novely do češtiny osobně, setkal se s nadšeným přijetím. Jeho kniha se rázem stala jednou z předvánočních štik na domácím knižním trhu. Právem. Mawer se vrací o půl století zpět, do roku, který otřásl Evropou. Vše je ve varu, poválečný kapitalismus vzdoruje levicovému snění svých dětí, korporace se otřásají pod palbou kritiky a lepší svět se zdá být na dosah. Procestovat svobodný kontinent se rozhodnou i dva britští studenti. Jak by je mohl nezlákat rozpačitý úsměv Alexandra Dubčeka? Není právě tohle ten svět, o kterém mládež na Západě sní? Blíží se ovšem 21. srpen a záhy se ukážou nejen limity, ale také rizika podobných snů. A taky lásek − ta chybět nemůže. Příběh začíná na startovní čáře, tedy v podstatě bez pohybu, a končí v cíli, kde autor dosahuje maximální rychlosti. Kniha je jako závod ve zrychlování, sviští čím dál víc. Historické vysvětlivky o českých reáliích pro západního čtenáře jsou jen malými výškovými stanicemi, kde je možné nabrat dech.

