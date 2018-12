Foto: Matej Slávik Fotograf Matej Slávik

Když výtvarník Roman Týc kráčí ulicí, lidé se po něm ohlížejí. Jejich zraky přitahuje umělcův pečlivě nakroucený knír. A není sám, kdo si na výstředním vousu zakládá.

Mnohdy voskem a olejem vyztužený knír různých velikostí nosil dříve prakticky každý, kdo hýbal světem. Panovníci, filozofové, lékaři… Tento symbol vlivu a moci dobu dávno minulou přežil a coby výrazný módní doplněk i projev špetky rebelantství se vrací.

Třeba umělec Roman Týc svůj knír chápe do určité míry jako "falický" symbol reprezentující mužskou sílu. A také jako dnešní punk. "Pohledy lidí na ulici mi trochu připomínají osmdesátá léta, kdy se veřejnost s pohoršením a výsměchem takhle dívala na číra," tvrdí. V kníru se však podle něj zračí rovněž elegance a historický sentiment.

Obojí je patrné také z tváře vedoucího fotografů mediálního domu Economia Mateje Slávika, který vytvořil sérii portrétů dnešních "kníračů".

Roman Týc

Chleba s pomazánkou jím obráceně

Nosit zakroucený knír vyžaduje podle Romana Týce notnou dávku odvahy. Tu svou našel před deseti lety. Samotný knír sice není hlavním bodem jeho zájmu − cílí spíš na plnovous −, na jeho obličeji však hraje podstatnou roli. "Chlapi si mezi sebou vousy rádi poměřují. A potom existuje rčení, že knír je koruna plnovousu. Což je hodně velká pravda," říká spoluzakladatel umělecké skupiny Ztohoven, jehož k pěstování vousů inspirovala řada velkých jmen historie i současnosti.

Umělec a spoluzakladatel skupiny Ztohoven Roman Týc Foto: Matej Slávik

Nechat si narůst knír prý znamená překonat nepříjemné období plné odříkání. "Než vousy narostou a dají se rozčesat do strany, polévku člověk prostě nesní," směje se. Například chleba s pomazánkou jí dodnes obráceně. "Přítelkyně mi na krajíc minule dala ještě ředkvičky. To byl fakt podraz." Jinak ale Týcova partnerka prý nadšení pro knír sdílí − a dokonce má ráda, když si vousy kroutí hodně vysoko. "Evokuje to v ní dobrou náladu, takový konstantní úsměv. Já mám naopak radši, když knír kopíruje plnovous a není tolik vyzývavý," porovnává a dodává, že vousáči se zakrouceným knírem jsou v jistém smyslu tak trochu holky − než vyjdou z domu, před zrcadlem tráví hodně času. Přinejmenším tak dlouho, dokud nenajdou ten správný grif, potom si prý knír upraví raz dva. Aby vývoj kroucených vousů pochopil, pátral Roman Týc v historii. Žádné záznamy z třicátých let minulého století ale neobjevil. "Knír nosili hlavně intelektuálové, dělnická třída nikoliv. Došlo mi, že to má jeden prostý důvod: hygiena tehdy neměla vysokou úroveň a nosit vousy si mohli dovolit jen lidé, kteří nechodili do prašného prostředí a měli prostor a prostředky na to, aby o sebe mohli pečovat," dodává s tím, že vousy přitahují "bordel". A tak se o ně muž musí nadstandardně starat.

Lukáš Toman Paclt

Stojím mimo hlavní proud

Vousy v kombinaci s knírem nosí herec Lukáš Toman Paclt od natáčení filmu Gangy Berlína, ve kterém si zahrál číšníka z nočního klubu. "Děj se odehrává v roce 1920, kdy knír nosili takřka všichni gentlemani. Musel jsem proto oholit tehdejší vous a nechat si ho jen pod nosem," vzpomíná.

Herec a regionální manažer ODS Lukáš Toman Paclt Foto: Matej Slávik

Přiznává, že ne všechna stadia kníru jsou snadná a při některých délkách může být nepříjemný. "Kvůli divadlu často měním vzhled, proto knírek musím občas zastřihnout a znovu nechat dorůst. Nosil jsem už mnohem delší a zajímavější knírek než dnes." Protože nikdy neměl problém vybočit z řady a experimentovat se vzhledem, delší či kratší knír nosí už tři roky. "Některé reakce okolí jsou vyloženě zábavné," krčí rameny. Jeho nejbližším se však knír i plnovous líbí − především u manželky a dětí má velkou podporu. "Potíž občas mívám s jídlem a pitím," pokračuje s tím, že když ve společnosti nechce budit pozornost, musí se některým pokrmům vyhnout. Třeba vysoký hamburger už si v restauraci neobjednává. "Přesto lidí s knírem začíná přibývat. V nějaké podobě se do dnešní módy knír opět vrátí. I když asi ještě nějakou dobu budu mimo hlavní proud, ale to mi nevadí." Knír si Lukáš Toman Paclt denně voskuje, občas musí použít také olej a nůžky. Odbornou péči si pravidelně dopřeje v oblíbených barbershopech napříč republikou.

