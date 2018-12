Foto: Archiv výrobce Něco k oříškům

Vánoce se dají poznat po čichu, to každý ví. Ať už je to vůně vanilkových rohlíčků, zapáleného františka nebo jehličí ze stromečku. A já Vánoce v domě poznám ještě podle jedné vůně − jsou to rozpálené vánoční oříšky na pánvi. Dělám je podle Vánoční kuchařky Nigelly Lawsonové a už si bez nich nejen svátky nedokážeme představit. Přitom je máte hotové hned: dáte různé ořechy na pánev, přisypete koření garam masála, trochu jemně nasekaného rozmarýnu, mletého zázvoru a špetky chilli nebo kajanského pepře.

