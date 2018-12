Foto: Kateřina Čupová Bistro Kostelní 16

Je to asi rok a půl, co dole na pražské Letné otevřelo bistro Kostelní 16, pojmenované jednoduše podle své adresy. Určitě to byla dobrá zpráva, a to hned dvakrát: zaprvé na überhipsterské Letné šlo po dlouhé době o nehipsterské bistro, což samozřejmě neznamená jen to, že tu mají místo brutálně kyselého klasické hořké kafe. Jde ale především o jídlo, víno a ducha místa vůbec. A zadruhé restauraci otevřel česko-brazilský manželský pár, který navíc angažoval francouzského šéfkuchaře. Hned od začátku se proto Kostelní 16 lišila od stovek dalších podniků.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jak ovlivnil kuchyni nástup brazilsko-portugalského kuchařského dua?

Proč měl Petr Holec při pohledu na menu pozitivní dilema?

Co si nakonec objednal a jak mu chutnalo? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč