Foto: Sebre Palác Drn

Budova na rohu Národní třídy a Mikulandské ulice nazvaná Drn byla nejsledovanější stavbou v pražském centru. Už stojí - a slouží. Inovativně propojuje ryze nový objekt a barokní Schönkirchovský palác. Krása starého domu se potkává s elánem odvážné architektonické současnosti.

Nejprve k tomu zvláštnímu názvu. Dům se jmenuje Drn, ale není to zkratka. Drn zpravidla představuje kus trávou prokořeněné zeminy. Namísto vznosného paláce Národní, jak by se vzhledem k místu nabízelo, byla novostavba pojmenována rustikálně. Architekt Stanislav Fiala chtěl na fasádě vytvořit vertikální záhony, aby každý, kdo se bude dívat z okna, měl v zorném úhlu zahrádku.

Když byla budova ještě ve stadiu návrhu, první, co architekt od odborníků slyšel, byly pochyby: masivní uplatnění zeleně na fasádě je prý naprosto nemožné, protože to není ve vnitřní Praze obvyklé, zvláště v přímém sousedství barokního paláce. Stanislav Fiala byl ale o koncepci výrazně "zarostlého" domu neochvějně přesvědčen a ze svého pojetí neustoupil. Odhodlal se přinést do vyprahlého města zeleň a uspěl.

Foto: Sebre

Dům se proměňuje s vegetačními obdobími. Když na balkonech kvetou tulipány, dohromady vytvářejí na Národní třídě živou národní vlajku, kdežto střecha je zvlněná zelená krajinka s platany na trávnících, mezi nimiž procházejí stezky z jasanových prken. Přes skleněnou fasádu architekt natáhl mříž z prohýbaných ocelových prutů vytvářející organický vzor, který budovu pohledově změkčuje a svými nejzazšími výhonky se dotýká přilehlého barokního paláce.

Spřízněni volbou

Jdete kolem a zdá se vám, že už to jinak být ani nemůže. Místo si na dům okamžitě zvyklo, přijalo jej za svůj. Drn z Národní třídy navazuje na prvorepublikový, travertinem obložený palác Dunaj. Naproti − přes Mikulandskou − stojí klasicistně upravený Schirdingovský palác, v jehož nyní už zastavěném loubí ztloukli 17. listopadu 1989 příslušníci pohotovostního pluku studenty. Je to místo s třeskutou pamětí a domy jsou němými svědky událostí.

Palác Drn ◼ Místo: Praha 1

◼ Investor: Sebre

◼ Autor: Stanislav Fiala / Fiala + Němec, s.r.o.

◼ Spolupracovníci: Jiří Václavů, Jana Štefuráková, Milan Vrána, Jiří Neumann, Jan Stáhala

◼ Projekt: 2012

◼ Dokončení stavby: 2017

◼ Náklady: 1 500 000 000 korun

Palác Schönkirchovský je nemovitou kulturní památkou a jeho úpravy řešil Stanislav Fiala spolu s restaurátorem Martinem Pavalou a odborníkem na středověké konstrukce Vítem Mlázovským. Stavba vyzařuje genia loci, ale také mistrovství barokních zedníků a tesařů. Podařilo se zachránit k zániku odsouzené dřevěné malované stropy, stejně jako odhalit částečně zachované fresky. Palác si přitom ve své patině udržuje dějinnou vážnost. Očista probíhala ve jménu zpevnění, náznaku, ukazování vrstev dokumentujících postupný růst.

Veškerý původní materiál, který byl při rekonstrukci nahrazen nebo odstraněn, se neodvážel na skládku, ale skladoval na dvoře a posléze byl implantován do nové budovy − ať už šlo o staré cihly, parkety, tašky nebo trámy. Došlo tak k recyklaci a rovněž k symbolickému podpoření architektonické sounáležitosti obou částí. Funguje to také opačně. Stanislav Fiala navrhl zábradlí ze železných prutů používaných k vyztužení betonu, jež se propisují oběma objekty jako nervová vlákna, a podle roxorů nechal odlít také všechny dveřní kliky.

Foto: Sebre

Průchod epochami

Drn si vytvořil vlastní identitu. Jeho důležitou tepnou je pasáž vedoucí z Národní třídy na dvůr − a z tohoto prostranství se dá pokračovat do Mikulandské ulice. Dům se chová "městotvorně", to znamená, že namísto neprostupného bloku byl vytvořen veřejný prostor. Dvůr má v sobě romantický náboj, vysloveně si říká o zastavení, zvolnění kroků. Všímáte si zasklených historických pavlačí nebo plynulého navázaní novostavby na mansardové, v barokní éře vrcholně moderní střechy: ačkoliv jde o bezprostřední kontakt, není to nijak násilné sepětí, naopak. Drn jako by Schönkirchovský palác obejmul a chránil.

Foto: Sebre

