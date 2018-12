Foto: Shutterstock Stromeček

Vždycky to byl chudáček. Takovej nedomrlej, pochroumanej, křivej. Trvalo celou věčnost, než se ho podařilo dostat do stojánku a jakžtakž srovnat, aby aspoň pár dní vydržel ve stoji spatném. Obvykle se ale pod tíhou kouliček, svíčiček a nechutné čokolády zamotané v alobalu (vzpomínáte?) nakláněl a pozvolna hroutil, a nebýt táty, který ho postupně přisunoval ke zdi, až ho napěchoval do rohu a podepřel násadou od koštěte, určitě by ani do Štěpána nevydržel. Můj táta, jinak povaha výbušná a netrpělivá, však v tomto směru prokazoval nekonečnou trpělivost.

