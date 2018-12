Foto: Sára Saudková Štědrovečerní polévka

"Proč ty oči vydloubáváš?" pravila pohoršeně obtloustlá matrona samý fald, napresovaná v nepadnoucích olivově zelených šatech posetých blyštivými flitry. Nakulmované vlasy měla obarvené do zrzava, což vzhledem k jejímu věku působilo poněkud nepatřičně. "Oči míval táta vůbec nejradši, to bylo jeho. Co? Bobane, řekni." Našpulila rty a udělala zvuk, jako by vysávala z horké uvařené hlavy mléčně zakalené oko.

Boban neřekl nic a nezúčastněně sledoval, jak jeho manželka vykrojila žábry a opláchla doposud ještě syrovou hlavu ve dřezu. Položila ji do hrnce a rutinním pohybem setřela krev na kuchyňské lince. Nato vzala opět do ruky nůž a z bezhlavého kapřího skeletu odřízla ocasní ploutev.

"Já jsem nikdy ploutve do polívky nedávala," vyštěkla matrona.

"U nás se dávaj," opáčila snacha a přihodila ploutev do hrnce.

