Foto: Sára Saudková Encyklopedie špatných rozhodnutí, díl první: Nevzít roha

Dějiny znají mnoho případů zmizení, které se nikdy nepodařilo objasnit. Jedním z mých oblíbených je záhada obklopující osud francouzsko-britského umělce a vynálezce Louise Le Prince (1841−1890), který mezi prvními na světě sestrojil filmovou kameru. Snímek, jímž zaznamenal dění na mostě v britském Leedsu, natočil Le Prince řadu let před slavnými bratry Lumièrovými.

Louis Le Prince mohl být vážným konkurentem slavného amerického vynálezce Thomase Alvy Edisona, kdyby však v úterý 16. září roku 1890 vcelku příhodně nezmizel se všemi svými zavazadly z jedoucího vlaku na trase Bourges−Dijon. Do vyšetřování se okamžitě pustila francouzská policie i britský Scotland Yard; Le Prince, jeho osobní věci ani tělesné ostatky se však nikdy nenašly.

O sto let později se z francouzského policejního archivu vynořila fotka utopence se vzdáleně leprinceovskými rysy, ale taková pointa rozumného člověka neuspokojí: potěšme se proto teoriemi o dokonalé sebevraždě, průmyslovém spiknutí nebo o požadavku Le Princeovy rodiny, aby vynálezce zmizel v zámoří, protože byl homosexuál. Což Le Prince nebyl. Nepříjemné nevědět, co se skutečně stalo, že?

Dějiny naštěstí znají ještě větší množství případů zmizení, které se nikdy nepodařilo objasnit, protože dotčená osoba fyzicky neopustila místo, kde se právě nacházela. A přitom by, a to mi můžete věřit, udělala o mnoho lépe, kdyby v jistém okamžiku přestala trpět představou, že "všechno se dá řešit", vzala rozum do hrsti − a s ním i roha.

K podobnému incidentu, jejž odborníci na zahraničních univerzitách označují zkratkou M.O.T.O. (missed opportunity to take off, promarněná příležitost prásknout do bot), došlo v roce 1994 v jednom malém městě na severovýchodě České republiky. Říkejme mu třeba Bruntál; líčení bude kratší a nám zbude víc prostoru rozebrat drama z předvečera Štědrého dne. Věc se seběhla takto:

"Já tu bydlel," drásá chvíli před svátečním soumrakem čtrnáctiletý Josef Jedlička ožvýkaným kovovým koncem tužky na vnější parapet okna v sedmém patře svého rodného panelového domu. Mráz a vichřice, jež Bruntál sužuje po většinu roku, mu slepí řasy. Josefa napadne, že kdyby měl někdy v úmyslu olizovat kovové předměty a přijít o kus tkáně, nemohl by si vybrat lepší den. Jenže Josef Jedlička není žádný blbec.

Chlapec se nasune zpátky do pokoje a ještě jednou zkontroluje, zdali si nápisu nelze všimnout při běžném pohledu z okna. Rozhodně nechce vypadat jako sebevražedník, zvlášť ne před přísnou matkou a protivnou mladší sestrou. Touží po jiných věcech: chce prožít vlastní tajemné zmizení. Zanechat po sobě zprávu, že tu kdysi byl a něco si myslel.

Zahledí se na vzrostlou lípu před domem. Napadne ho, že kdyby se postavil na parapet, přidřepl si, vložil všechnu sílu do nohou a odrazil se, snad by se mu podařilo doskočit dost daleko a zachytit se jejích horních větví. Sešplhal by po kmeni, který je tak silný, že ho oběma rukama neobejme ani dospělý, a po lehkém došlapu na zem by se bez možnosti návratu pustil směrem, kudy obvykle nechodí. Pak se ale ušklíbne.

