Nikdy jsem je neměla ráda. Nenávidím Vánoce! Jen zahlídnu v obchoďáku první čerty, Santy a kouličky, uslyším ty vodrhovačky a je mi slabo. Ale − proč ti to tady vykládám, vždyť ty to moc dobře víš. Vánoce jsou moje peklo. Tvou zásluhou.

Ženská je tady vod toho, aby makala a držela hubu. Než jsem pochopila, že přesně takhle to máš v hlavě srovnaný, chvíli to trvalo. Já blbá. První dva tři roky jsem se fakt snažila, hodně snažila, abysme to měli o Vánocích krásný. A nejen o Vánocích. Jenže tobě nic nebylo akorát, že jo? Ať sem dělala, co sem dělala, nikdy to nebylo úplně vono. Svíčkovou jsem měla moc tvrdou nebo málo smetanovou, brambory byly vždycky rozvařený, knedlíky s brouskem, košile špatně vyžehlená, vokna málo umytý, ani ty blbý parkety jsem nedokázala správně vydrátkovat.

Už si zapomněl? První adventní neděli jsem rok co rok trávila na kolenou a drhla podlahu v obýváku, jídelně, ložnici i v dětských pokojíčcích. A druhou neděli jsem ji zase pastovala a leštila. A zase na kolenou. Tak deset dvanáct hodin v kuse. Kdepak, nikdo mě přitom nesměl pomoct. Ani tenkrát, když se mi udělalo tak špatně. Dokud jsem tu podlahu nedodrátkovala, nezavolal jsi doktora. Přece ho nepozveš do takovýho bordelu, křičel jsi a nedovolil mi sáhnout na telefon. Tenkrát ještě nebyly mobily, neměla jsem na vybranou. Málem jsem potratila.

