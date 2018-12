Foto: Kateřina Čupová QQ Asian Kitchen

Když se v restauraci podíváte na jídlo, obvykle ve vás hned vzbudí nějakou emoci. Radost, smutek, překvapení, nepochopení, hrůzu… Té naštěstí poslední dobou ubývá, co v televizi méně vaří herci. Když jsem se na jídlo podíval v nenápadném asijském bistru QQ Asian Kitchen, které koncem loňského roku otevřelo v zastrčené ulici na Výtoni, přepadla mě hned radost. V kuchyni tady nic nekašírují, nekomplikují ani nepřehánějí. Na talíři vám prostě přinesou jednoduše dokonalé jídlo.

reklama

Neříkejte bistru QQ Sansho 2, i když se to logiky nabízí. Jeho majitelé i šéfkuchaři, Nyoman Purnata a Lee Chang, se totiž potkali v pražské restauraci Sansho, jejíž britský majitel Paul Day miluje asijské vůně, chutě a ingredience i jejich křížení. Day je známý perfekcionista a perfekcionisté jsou určitě i Purnata s Changem. Interpretace asijské kuchyně v QQ je ale přece jen jednodušší a taky výrazně levnější než v Sansho, které za ni od Michelinu opakovaně dostává Biba. Jednodušší nicméně neznamená horší, to by byla dezinterpretace.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jaký má vliv na sestavení menu původ obou šéfkuchařů?

Co si Petr Holec dal a jak mu chutnalo?

Jak mají sestavené menu a jak se během dne proměňuje? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč