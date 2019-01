Foto: Honza Mudra Investor Martin Nejedlý

Zakladatel Fincentra Martin Nejedlý si loni příliš neoddychl. Kvůli jeho společníkovi si ho začali všímat novináři a podnikatelovu luxusní restauraci opustil vyhlášený šéfkuchař.

Martin Nejedlý se dostal do médií, když se jeho dlouholetý společník Petr Stuchlík stal pražským volebním lídrem hnutí ANO. Nejedlý se Stuchlíkem sice většinu svých podílů ve Fincentru prodali už před lety, současně se však nedávno stali investory ve Fair Creditu, který poskytuje krátkodobé a vysokoúrokové půjčky do 150 tisíc korun. Oba byznysmeni tvrdili, že ve firmě působí pouze jako pasivní investoři, Stuchlík ale nakonec svůj podíl před volbami prodal.

Nejedlý současně vlastní několik lepších pražských restaurací včetně luxusního Grand Cru, které je považováno za jednu z nejvyšších investic do české gastronomie. Proto se netajil ambicí získat s touto restaurací michelinskou hvězdu, ovšem ani loni to nevyšlo. Z Grand Cru tak začaly stále víc unikat zprávy o Nejedlého neshodách se šéfkuchařem Janem Punčochářem, které se koncem roku potvrdily. Punčochář se rozhodl odejít a založit si vlastní restauraci. Letošek tak bude pro Grand Cru přelomový: mnoho byznysmenů se slabostí pro top jídlo a nejlepší francouzská vína do podniku pravidelně chodilo právě za Punčochářem. Teď je Nejedlý bude muset s novým šéfkuchařem přesvědčit, že tam mají chodit dál.

reklama

Co nejzajímavějšího jste se loni dozvěděl?

Investuji do vína a překvapilo mě, jak výrazně se cenově zhodnotila absolutní burgundská špička. Její velký cenový odskok od zbytku ostatních velmi kvalitních vín mě překvapil a poučil.

A co nejzajímavějšího jste se naučil?

Detailní postup a průběh destilace kvalitní pálenky v Blatné, ze které se míchá Baron Hildprandt.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Z čeho má s výhledem na rok 2019 největší obavy?

S kým by rád zašel na večeři?

V čem je dobrý, ale je mu to úplně k ničemu? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč