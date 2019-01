Foto: archiv nakladatelství Co se nevešlo pod stromeček

Povídky z psacího stroje, netradiční procházky po Brně a vášnivé drama z Neapole.

Povídky (nejen) z Hollywoodu

Tom Hanks: Neobvyklý typ, Domino

"Po dva roky jsem psaním trávil každou volnou chvíli. Psal jsem při natáčení v New Yorku, Berlíně, Budapešti a v Atlantě. Psal jsem na dovolené. Pak jsem psal na propagačních turné k natočeným filmům. V letadlech, doma, v hotelových pokojích. A každou povídku jsem napsal na jiném psacím stroji ze své sbírky." Tak popisuje známý americký herec Tom Hanks svou svébytnou autorskou metodu a ještě ji podtrhuje snímky starých psacích strojů, jež zařadil do své první knihy. Jak jinak − dotyčné psací stroje, jež dlouho sbírá, hrají roli také v jeho povídkách. A ty zase − byť jde o prvotinu − překvapují svou propracovaností a lehkostí. Ať už se Hanks vydává do krajiny dětství a očima desetiletého kluka vypráví o první cestě letadlem, nebo jako dospívající mladík objevuje tajemství svého otce, ať se pohybuje v 70. letech minulého století, v současnosti nebo v jiných časech i dimenzích, dovede udržet tok vyprávění i zvolené formální prostředky v přiměřených proporcích. Pozoruhodný výkon na literárního začátečníka, který navíc dobře vládne vtipem.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jak se žilo v Brně v roce 1935?

O čem vypráví prvotiny Eleny Ferrantě?

A tipy na další pětici knih. Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč