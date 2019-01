Foto: Petr Volf Pohled na instalaci Kupkovy výstavy je výmluvný: divákům chybí patřičný odstup od prezentovaných děl.

Výstava v pražské Valdštejnské jízdárně, která v neděli skončí, jenom potvrdila, co už většina z nás ví: František Kupka je nejvýznamnějším českým výtvarným umělcem dvacátého století − a když to vezmeme napříč všemi obory, může mu novátorstvím ve světovém měřítku konkurovat pouze hudební skladatel Leoš Janáček. Kupka byl u zrodu avantgardy měnící pohled na zobrazování, když přistoupil k radikálnímu abstrahování reality. Pakliže by býval zůstal v Praze, jenom těžko by dosáhl takové kvality a suverenity, jakou mu umožnila kosmopolitní Paříž, kde se ocitl v epicentru převratných změn, jež se v umění už nikdy neměly opakovat. Jeho dílo se nezrodilo jen tak z ničeho − že by Kupka něco u někoho viděl, nechal se inspirovat a pak to přenesl do svých obrazů. Takhle to u něj nefungovalo.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč prokázala pražská výstava, že nejsme schopni prezentovat významné dílo v odpovídajícím prostoru?

Proč je tak důležitý odstup od kupových děl, který Valdštejnská jízdárna neumožňovala?

A čí je to vina? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč