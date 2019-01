Foto: Libor Fojtík Designérka Anna Marešová

Designérka Anna Marešová už není známá jen díky luxusním vibrátorům. Na koleje hlavního města vyjela její elegantní tramvaj T3 Coupé.

Do historie českého i světového designu se Anna Marešová jednou provždy zapsala jako autorka luxusních erotických pomůcek Whoop.de.doo, za něž před třemi lety získala prestižní ocenění Red Dot Design Award. Studio Anna Marešová designers však nenavrhuje jen stylové vibrátory a Venušiny kuličky − loni na podzim úspěšně dokončilo projekt výletní tramvaje T3 Coupé.

"Prvotní šílenství okolo ,kupátka' konečně trochu opadlo, už z něj můžu mít zase čistou radost," říká drobná plavovláska, když se setkáváme v jejím studiu na pražské Letné. "Satisfakce se dostavuje až poslední dobou, dojíždí to s velkým zpožděním a ještě chvíli bude. Pořád si musím opakovat: Ty jo, my jsme udělali tramvaj," směje se mladá designérka.

Není to mazačka

Výletní tramvaj s barem, kterou si mohou lidé pronajímat k soukromým vyjížďkám, představuje pro Annu Marešovou zcela odlišný projekt, než jaké doposud realizovala. "Je to objekt používaný běžnými lidmi. Líbí se mi, jak se chodci za tramvají otáčejí, když jede městem. A mají ji rádi. To byl náš hlavní cíl a je to pro mě také největší odměna."

Narodila jsem se v Praze a tramvají jezdím celý život. Zabývat se tímhle tématem pro mě byla možnost vyjádřit názor na nové tramvaje T15 či Porsche.

Zadání přitom nebylo jednoduché: pražský dopravní podnik si přál vozidlo, které by si veřejnost zamilovala podobně jako mazačku − vůz s evidenčním číslem 5572, jenž pomáhá udržovat koleje v kondici.

Vyhlídkový vůz tak byl pro Annu Marešovou velkou výzvou. "Nechtěla jsem vytvořit rádoby mazačku. Bylo jasné, že nová tramvaj musí mít úplně jiný šmrnc a duši, aby ji lidé s mazačkou neporovnávali," říká designérka. Zdá se, že se to povedlo. Zatímco mazačka vznikla v 90. letech minulého století jako ryze technický vůz, T3 Coupé je zcela jinak zpracovaný typ určený pro přepravu cestujících. Vysloužilo si evidenční číslo 5573, a přestože je ztělesněním retra i moderny zároveň, zachovává si poetiku 60. let, kdy původní model tramvaje Tatra T3 navrhl designér František Kardaus.

Do pražských ulic vyjela elegantní tramvaj T3 Coupé. Foto: Libor Fojtík

