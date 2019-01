Foto: Shutterstock Chlap

Už jsem o něm napsal povídku a vlastně i jeden článek, ale pořád se mi zdá, že je to málo. Do naší marketingové doby se příliš nehodí, ale je jasné, že k ní má co říct. Sedím v jeho domě a jím oběd, který připravil. Maso ze zvířete, jejž choval, brambory, co sám zasadil i sklidil, a k tomu jím vypěstované okurky a papriky. Vedle na talíři na mne čeká štrúdl, který upekl z vlastních jablek, ořechů a vajec. Koupil jen mouku, cukr a skořici.

