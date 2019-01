Foto: Miloš Čermák Ze smíchovské Belgie k čínskému roku prasete

Kwak je známé belgické pivo. A podobně jako mnohá další belgická piva je "s příběhem". Má také vlastní sklenici. Ta je asi ze všech pivních sklenic nejvýjimečnější. Vypadá jako velká zkumavka a nedá se postavit na stůl. Jedině "pověsit" do speciálního dřevěného stojanu. No a tady začíná zmíněný příběh: pivovarník Pauwel Kwak tohle pivo na přelomu 18. a 19. století naléval kočím, kteří podle tehdejších zákonů nesměli opustit koně. A tak vymyslel, že si pivo budou věšet na povoz.

Na Kwak dnes můžete v Praze zajít do pivního baru nesoucího jeho jméno. Pauwel Kwak Bierhuis najdete na Smíchově, kde "provokuje" hned vedle Smíchovského pivovaru. Na čepu tu nemají jen Kwak, ale také řadu dalších belgických piv nejrůznějších značek. Na interiéru je vidět, že jedním ze spolumajitelů je architekt. Útulný, originálně vyřešený prostor má jednu nevýhodu: špatně se z něj odchází.

Pivaři křtění plzní či jinými českými ležáky se někdy dívají na belgická piva skrz prsty, byť asi hlavně proto, že je neznají. Ať už jsou to silné belgické tripely, či quadrupely, anebo naopak lehké "kyseláče" či dokonce tzv. lambická piva. Ta člověku nezachutnají hned po prvním loku. K tomu se musíte poctivě propít − v Kwaku nebo třeba v pivním baru Gulden Draak Bierhuis, který je jeho o něco starším "bratříčkem". Stejný provozovatel ho otevřel před dvěma a půl roky v Soukenické ulici v Petrské čtvrti.

A doporučené párování piva s jídlem? Například k mimořádnému Gulden Draak Calvados, tedy pivu, které zrálo v dubových sudech po zmíněném alkoholu, se hodí nakrájená gouda s pikantní dijonskou hořčicí (viz foto). Mimochodem, pokud byste chtěli pít "belgii" spárovanou s hranolky, což je samozřejmě osvědčená klasika, zajděte do restaurace Bruxx na Vinohradech. Patří společně například s asijskou Siou či Cukrářem Skálou do skupiny Together. A ta se utěšeně rozrůstá: poté co v prosinci oslavila rok existence, oznámila nový přírůstek. Do portfolia zařadila chlebíčkové bistro Sisters v Dlouhé ulici, které založila někdejší známá novinářka Hana Michopulu.

Skvostem skupiny ovšem i nadále zůstává Sia se šéfkuchařem Jiřím Štiftem. Už od této neděle až do úterý sem můžete zajít oslavit nový lunární rok. Štift spojil síly s kolegou z Vietnamu a připravili menu, ve kterém nechybí vepřové. Proč to zdůrazňuji? Protože právě v tyto dny skončí rok Psa a začne rok Prasete. Dobrou chuť!