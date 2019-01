Foto: Shutterstock Chryslerův mrakodrap má 77 pater. Na jeho stavbu bylo použito 3 826 000 cihel a 20 960 tun oceli. Má 3682 oken. Podlahová plocha přesahuje 10 hektarů.

Informace o tom, že je na prodej Chryslerův mrakodrap v New Yorku, stojí za pozornost. Je to nejspíš nejkrásnější výšková stavba světa, a pokud ne globálně, tak rozhodně na Manhattanu, tedy v samotném epicentru budov, které si vzaly za cíl prorážet svými vrcholy oblaka − z nedostatku místa, stejně jako z touhy ukázat technologickou převahu a ekonomickou sílu.

Zrod Chrysler Building, jak se mrakodrap oficiálně nazývá, spadá do období konce dvacátých let minulého století, kdy probíhaly vzrušující závody o nejvyšší "barák" planety. Tehdy, už od roku 1913, držel prvenství newyorský obchodní dům Woolworth architekta Casse Gilberta vysoký 241 metrů. Walter Percy Chrysler, zakladatel fabriky na automobily, si proto najal architekta Williama Van Alena, aby mu navrhl dům, jemuž nebude rovno. Zároveň vznikala budova Manhattan Bank, nynější Trump Building, jejíž architekti H. Craig Severance a Yasuo Matsui též usilovali o rekord. V dubnu roku 1930 se jim to povedlo. Dosáhli výšky 283 metrů. Ale radovali se jen o něco více než měsíc.

reklama

Chryslerův mrakodrap si „zahrál“ ve filmu Muži v černém 3, který roku 2012 natočil režisér Barry Sonnenfeld. Foto: Profimedia

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře V jakém období vládl Chryslerův mrakodrap všem výškovým budovám světa?

Co uslyšíte, když na mrakodrap pohlédnete?

Z čeho byla vyrobena vrcholová koruna stavby? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč