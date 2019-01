Foto: Shutterstock Proč by maminka chodila na eldéenku, když má syna, který se o ni postará?

Není to nic každodenního ani naopak raritního. To vám potvrdí každý zdravotník pracující v nemocnici. My všichni to známe v nejrůznějších podobách a mohli bychom o tom povídat dlouho, možná dokonce celý večer. Ale aby to líčení nebylo moc dlouhé a nudné, zkusím formu krátké pohádky.

Paní Nováková stonala už měsíce. Nejprve se zdálo, že ji prostě jen zmáhá věk a různé choroby, které k němu patří. Postupně však bylo čím dál jasnější, že se děje cosi opravdu vážného. Přestala chodit, neměla sílu, hubla, nechtěla jíst. To už si zubatá brousí kosu, napadalo ji, když během bezesných nocí hleděla do stropu nemocničního pokoje. Kolik jich za ty týdny a měsíce vystřídala, si už ani nepamatovala.

Teprve tehdy, když se pomalu loučila se životem, stanovili lékaři správnou diagnózu. To zánět srdce a jeho chlopní ji tak nenápadně zevnitř sžíral a obíral o energii i chuť do života.

"Myslíme si, že šance na přežití je tak padesát procent," dozvěděl se její syn od mladičké lékařky, jež se o jeho maminku starala.

