Byl velmi chytrý. Vlastně ne, byl geniální. Dokonce nejgeniálnější ze všech, se kterými jsem kdy pracoval. Když se tohle o někom řekne, budete si myslet, že přeháním. O to víc, když ho přirovnám ke kombinaci matfyzáka a ajťáka, jenž vystudoval medicínu a byl vynikajícím a velmi empatickým lékařem. Několik let jsme vedle sebe pracovali, byli dobrými kamarády a s odstupem let si uvědomuji, že patřil k lidem, kteří mě v životě nejvíce ovlivnili.

Po několika letech ho přilákalo vábení Mayo Clinic. Cestou tam ještě splnil odbornou zkoušku lépe než 99 procent absolventů amerických lékařských fakult a pak už ho čekala rezidentura i fellowship na nejslavnějším místě medicíny na světě. Bylo to tehdy stejně raritní, jako kdyby fotbalista z Prahy přestoupil do Realu Madrid. Abych nezapomněl, rok a půl ještě strávil výzkumem na Harvardu, kam si z Mayo Clinic odskočil. Tudíž teď asi i vy uznáte, že svým intelektem neokouzlil pouze mne.

Jenže život zpravidla není tak jednoduchý, jak se zdá na první pohled. Po návratu do Prahy zjistil, že místní prostředí mu příliš nesvědčí, a proto se opět stěhoval přes Atlantik. Tentokrát už natrvalo. A já čekal, kdy se jeho hvězda vyhoupne na výzkumné medicínské nebe a na desítky let z něj nesleze. Nestalo se. Samozřejmě, byl skvělý, měl spoustu prestižních vědeckých publikací, ale tu úplně nejvyšší sféru si nepodmanil.

Když jsem nedávno četl v Harvard Business Review článek americké psycholožky dr. Boyesové, opět jsem si na něj vzpomněl. Víte, jakých je pět důvodů, proč mimořádně chytří lidé nemusí v pracovním životě uspět natolik, jak byste byli předpokládali?

(I.) Tím nejdůležitějším je fakt, že se tak koncentrují na svůj intelekt, že podceňují rozvoj ostatních stránek své osobnosti a s tím spojených dovedností. Od dětství jim totiž k úspěchu stačí jejich chytrá hlava a například jistou míru diplomacie většinou nepotřebují. (II.) Mohou mít potíže s týmovou prací, poněvadž zkušenost jim říká, že v kolektivu nakonec stejně vždy udělali to samé, jako když pracovali sami, a to zpravidla pomaleji, než kdyby to dělali bez asistence ostatních.

