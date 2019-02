Foto: Shutterstock V hlavní roli skalpel

Plastická chirurgie je mnohdy medicína nutného, estetická chirurgie zase medicína možného. Za krásu jsme ochotni zaplatit, záchrana zdraví je v režii zdravotních pojišťoven.

Hranice mezi oběma obory však bývá tenká. Postupy, které se užívají v rekonstrukční chirurgii, se přenášejí do chirurgie estetické a obráceně. Nejčastěji to platí při rekonstrukcích prsů po onkologickém onemocnění.

MUDr. Patrik Richtr, Ph.D. (45 let)

Vedoucí lékař oddělení plastické chirurgie FN Motol, člen České neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2000 působí i na soukromé klinice Plastika Richtr v Motole. Vedoucí lékař oddělení plastické chirurgie FN Motol, člen České neurochirurgické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, od roku 2000 působí i na soukromé klinice Plastika Richtr v Motole.

reklama

"Právě při modelaci prsů či zavedení silikonových implantátů se rekonstrukční techniky kombinují s estetickými. A ne vždy můžeme pacientkám v jejich představách zcela vyhovět," říká Patrik Richtr, vedoucí lékař oddělení plastické chirurgie Fakultní nemocnice Motol v Praze. Postupy plastické chirurgie vracejí pacienty do běžného života: zakrývají obnažené cévy, nervy a kosti po těžkých úrazech či rozsáhlé defekty po odstranění velkých nádorů. Pomocí skalpelu dokážou chirurgové napravit i vrozené vady − nejčastěji u končetin, zvláště pak rukou.

Jedinou operací však léčba zpravidla nekončí. Následují další zákroky, které vylepšují vzhled či funkci postiženého místa či orgánu. "Je důležité pacienty na tuto skutečnost upozornit. K těm nejrozhodnějším patří ženy, kterým byl odstraněn prs. Nejprve jsou samozřejmě rády, že se vyřeší jejich zdraví, ale chtějí opět vypadat dobře. Jsme však limitováni stavem postiženého místa. Nejhorší, co můžeme udělat, je slibovat nesplnitelné," vysvětluje doktor Richtr. Z toho pak pramení pooperační zklamání, které může vést až k žalobě. "Lidé dnes mají víc informací, víc se ptají, jsou i méně bojácní, lékař už pro ně není bůh. Chyba je vždy jen a jen v komunikaci. Když pacientovi jasně vysvětlíte, jaký je jeho stav a co mu jako lékař můžete nabídnout, většinou to přijme."

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Jak velké cenové rozdíly mohou být u zákroků v americké estetické chirurgii?

Co určuje cenu u nás?

Čím do sebe Roman Šmucler střílí? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč