Foto: archiv výrobců Žufánkovy rarity

Palírna lihovarníka Martina Žufánka v Boršicích u Blatnice působí tak trochu jako malinký moravský Fort Knox, ona opevněná vojenská základna v Kentucky, jež je zároveň trezorem chránícím americké zásoby zlata. Vstoupit lze jedině ocelovými vraty, všude panuje úzkostlivý pořádek, nad prostorem bdí kamery celního úřadu a v degustačním sále je uložen také poklad, byť v podobě raritních − a do jisté míry kontroverzních − alkoholických nápojů, s nimiž se hned tak nesetkáte. Vybral a ochutnal jsem tři.

Nejprve Ant Distillate, jenž je výsledkem spolupráce britské The Cambridge Distillery a dánské Nordic Food Lab. Jejich experti vypozorovali, že kyselina mravenčí, jíž se pilní "ants" (česky mravenci) brání proti napadení, poskytuje ve spojení s jalovcem bulharského původu neobvyklé spektrum aromat a chutí. Z této kombinace pak vyrobili 99 lahví ginu, opatřili je etiketou napsanou na psacím stroji z roku 1924 a nabídli k prodeji v přepočtu za necelých sedm tisíc korun. Naštěstí k tomu přibalili miniaturní lahvičku velikosti rtěnky, takže jsem mohl ochutnat. Nic moc.

Placatka Campari Bitter, již Martin Žufánek vydražil v aukci, je přijatelnější. Obsahuje poslední decilitr Campari Bitter na českém území, jehož rudá barva pochází z košenily, sušených rozemletých samiček červců nopálových. Hmyz se od roku 2011 již k barvení lihoviny nepoužívá, nechci spekulovat, čím jej výrobce nahradil. Chuťový rozdíl se mi nepodařilo rozeznat, ale ten pocit, že jste stihli ochutnat campari, které se vyrábělo jinak!

Etiketa Žufánkovy limitované edice ginu, opatřená stylizovaným obrázkem opice a písmeny MBGO, patrně zvedá ze židle heraldiky. Je totiž diskutabilní parafrází znaku Olomouce, jenž nese v originále moravskou orlici a litery S P Q O − Senatus Populusque Olomucensis, tedy Senát a lid olomoucký. V případě Žufánkova destilátu zkratka MBGO znamená Monkey Business Gin Olomouc, což je šikovný − jsem v pokušení říci dvojitý − marketinkový trik inspirovaný jednak populárním německým ginem Monkey 47, jednak českou hudební skupinou Monkey Business, jež letos slaví dvacet let činnosti. Gin je ostrý po pepři v ústech i v cifře na účtu. Půl litru za více než tři tisícovky. No, nekupte to!