Foto: Honza Mudra Spisovatel a ilustrátor Lukáš Novotný

Živil se tam jako barman, šatnář nebo strážce majáku. Pak Lukáš Novotný napsal a ilustroval knihu o Londýně a dostal se s ní do vysílání BBC.

Na své knize pracoval přes tři roky. Vytvořil pro ni 211 ilustrací a popsal 122 budov britské metropole. Zařadil mezi ně i ty, které už dávno nestojí. Jejich podobu a detailní plány chodil studovat do archivů knihoven. "Říká se, že člověk by měl napsat knihu, kterou by si sám rád přečetl, ale která ještě neexistuje," vysvětluje Lukáš Novotný. Teď už existuje. Nazval ji Modern London.

Když do hlavního města Spojeného království před pěti lety přijel, mnoho o něm nevěděl. Chtěl to změnit. Zajímala ho nejen historie tamní architektury nebo dopravy, ale také politický nebo ekonomický vývoj Londýna. "Knihu, která by kombinovala tohle všechno dohromady, jsem nenašel. Pustil jsem se proto do své vlastní," říká devětadvacetiletý muž, kterému se občas derou na jazyk místo českých slov anglické výrazy.

Když měl rukopis hotový, začal s ním obcházet londýnská nakladatelství. Oslovil jich asi dvacet. Odmítla všechna až na jedno. "Musel jsem uvést dalších deset podobných titulů a na základě nich doložit, v čem je moje dílo originální," vysvětluje rodák z Městce Králové.

Jako svou inspiraci uvádí sérii knih malíře a spisovatele Miroslava Šaška. V Česku není příliš známý, protože hned po únoru 1948 emigroval do Paříže. Je autorem bohatě ilustrovaných průvodců pro děti po nejrůznějších městech. Vycházely v 60. letech jako řada s názvem This is a kromě evropských metropolí přibližovaly dětem i americká města nebo celé státy. Vycházely v desetitisícových nákladech, byly přeloženy do mnoha jazyků a podle čtyř z nich vznikly filmy.

Na rozdíl od Šaškových průvodců je ovšem Novotného titul Modern London určen dospělým a jeho ilustrace vznikaly na počítači. Když loni na podzim kniha vyšla, zaujala mimo jiné redakci radia BBC London, kde o ní Lukáš Novotný vyprávěl. Pro kluka z Česka to byl úspěch. Dosáhl ho ve městě, kde panuje obrovská konkurence a kde není zrovna lehké se prosadit. O tom měl koneckonců příležitost se sám přesvědčit.

