Foto: Pepa Dvořáček „Chceme, aby naše jídlo bylo spojené se sportem a ti, kteří sem přijedou podat výkon, se pak mohli hezky a výživně najíst,“ říkají majitelé o lyžařích a cyklistech jezdících po bedřichovských trasách.

Gastronomicky procestovali půl republiky, aby nakonec zakotvili v malé chatrči uprostřed lesů. Pavel Šišma a Martina Nádeníková, kteří sbírali zkušenosti prací v dobrých restauracích, teď připravují rychlé občerstvení, jež překoná všechna očekávání.

Parkoviště Maliník leží až na konci Bedřichova, zřejmě nejpopulárnějšího běžkařského střediska v republice, kde se už přes půl století koná Jizerská padesátka. Křížem krážem místními lesy a upravenou stopou by člověk dokázal kroužit i několik dní v kuse, míst k zastavení a občerstvení je tu ale kupodivu málo. Především těch, která stojí za pozornost.

Také stánek Maliník ještě před několika měsíci vypadal zanedbaně a turisté tu mohli sníst nanejvýš párek v rohlíku a tatranku. Od začátku roku ale dřevěná chatička funguje na odlišném principu. "Bývala to černá zakouřená kuča. My jsme se rozhodli dělat rychlé občerstvení trochu jinak, než je zvykem," vítají nás současní majitelé Pavel Šišma a Martina Nádeníková, když přijíždíme z dvanáctikilometrového okruhu. "Oficiálně jsme otevírali až 8. ledna, předtím jsme jeli ve zkušebním provozu. Takže pár mejdanů už tady bylo," mrkne Pavel Šišma s úsměvem.

reklama

Martina Nádeníková a Pavel Šišma těžká a nezdravá jídla v Maliníku zásadně nepřipravují. Foto: Pepa Dvořáček

Uvnitř v kamnech praská dřevo, v pelechu spí čtyřnohý obranář Arco a prostorem velkým tak akorát, aby pojal dvě desítky hostů, intenzivně voní polévka. "Dneska bude divoký vývar s trhaným vepřovým masem a bulgurem," zavolá Martina Nádeníková v modré zástěře od plotny a kontrolně nakoukne pod pokličku.

Krabicák tu nemáme

Stánek získali náhodou. Šišmův kamarád z dětství bydlel v pronájmu u bývalého provozovatele kiosku. "A jednoho dne mi zavolal, že Maliník je na prodej. Tak jsem zvedl telefon a od loňského května je to naše," vypráví nový "stánkař". S Martinou Nádeníkovou a kamarády temnou chatrč o víkendech přebudovali − především prosvětlili, zbourali barovou zástěnu a otevřeli kuchyň pohledům hostů, aby vznikl vřelý prostor.

Polorozpadlý dřevěný domek uprostřed lesa se podnikavý pár přesto nerozhodl koupit jen tak zničehonic − oba mají za sebou několik let ve vysoké gastronomii, ačkoliv Martina Nádeníková je původně inženýrka textilní výroby. Pavel Šišma strávil pět let jako číšník restaurace britského hotelu Four Seasons, v Česku potom pracoval v kuchyni pražské Esky, Osterie Da Clara, Kavárny, co hledá jméno, Café de Paris a několik let působil také jako manažer asijské restaurace Sansho šéfkuchaře Paula Daye.

Spolu potom putovali po prestižních českých podnicích, jako je Café Fara v Klentnici či Boutique hotelu Nebespán na Šumavě. "Každý podnik funguje specificky a to nám dalo hodně zkušeností," vypráví Martina Nádeníková. Oba absolvovali baristický kurz, pracovali v kuchyni i ve vinohradu. "Díky tomu jsme potkali skvělé lidi a objevili kvalitní produkty. Takže tady nerozléváme 'krabicák', ale italské prosecco či vína od Nestarce a Krause," vysvětluje Pavel Šišma, který o vlastním podniku přemýšlel už pár let.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Co má Pavel Šíma připravené pro speciální hosty?

Proč mají majitelé horského bufetu problém se syrovým masem?

Podle jednoho ze štamgastů takové jídlo jako v Maliníku nikde jinde nenajdete. Čím si to vysvětluje? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč