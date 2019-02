Foto: Shutterstock Michelangelův David

Ta scéna možná vypadala takhle, ale třeba taky úplně jinak.

Početná komise nejváženějších mužů ve městě měla rozhodnout, kam se sochou, kterou si objednala u nadějného mladého umělce. To dílo se opravdu povedlo. Nebyl snad nikdo, kdo by ho veřejně zpochybňoval. Vedení města za něj zaplatilo nehorázně vysokou částku a teď by bylo rádo, kdyby se všichni zainteresovaní dohodli, kam ho umístit, aby bylo všem na očích a mohlo symbolizovat to dobré, co správní manažeři mohou svým občanům dát.

Po delší diskusi to vypadalo na střet dvou nejpodporovanějších návrhů – buď sochu vystavíme na hlavním náměstí před radnicí, anebo v podloubí sousedního domu (tam by prý byla lépe chráněna před nepřízní počasí).

Přibližně padesátiletý a ve městě nejrespektovanější umělec si v tu chvíli vzal slovo. Celý sál ztichl a soustředěně poslouchal jeho vyjádření, byl totiž široko daleko nepsaným arbitrem elegance. Sochu pochválil, upozornil na její nahotu, jež je snad až příliš provokativní na vystavování v centru města, a přiklonil se k názoru umístit ji do podloubí. K překvapení všech však raději kousek dál, než bylo navrhováno. Ano, až dozadu, tam zcela ke stěně…

Všichni byli poněkud zmateni, ale po určité době pochopili. To nebyl nestranný názor největšího z umělců. To zazněl hlas závisti a rivality. Nejen té mezigenerační, ale přímo té historické.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč nejrespektovanější umělec ve městě navrhl umístit sochu v podloubí až zcela dozadu?

Kde socha nakonec skončila?

V čem radnice umělci vyhověla? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč