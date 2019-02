Foto: Luděk Bárta Rok, kdy už se ví, co znamená „nic“ v odpovědi na otázku „co ti je?“

Žiju v nádherné době. Napadne mě to pokaždé, když si uvědomím, že ještě mí rodiče navazovali milenecké a partnerské vztahy bez jakékoliv teoretické a praktické přípravy. Mě, čerstvého třicátníka, kupříkladu počali − odpusťte mi ten technický detail − léta Páně 2009.

Tehdy se lidé ještě seznamovali, zjišťovali, jestli se rámcově snesou, když už mají podezření, že se strašlivě milují, a pokud došli k závěru, že s tím pocitem chvíli vystačí, byli spolu − anebo nebyli. Takový risk! Takový pravěk!

Upřímně řečeno, než absolvovat rozchodové či rozvodové drama, to se radši nechám i s bicyklem vysmýkat na nějakou obzvlášť děsivou skalní římsu v arizonském Grand Canyonu, rozjedu se dolů a vteřiny před smrtí zařvu "Geronimo!". Co by se mi totiž mohlo stát horšího, než že se rozmáznu o červené šutry a budu to mít okamžitě za sebou?

Z vyprávění prarodičů vím, že rozchod − anebo hůř rozvod − mohl znamenat měsíce, ba roky v agónii. Někteří lidé se z něj nevzpamatovali nikdy. A nadosmrti z nich bylo něco, čemu má babička říkala "kyselé hýždě".

Já strávil přípravou na partnerství víc než polovinu školní docházky, věnoval jsem jí také univerzitní studia v oboru pragmalingvistiky intimních vztahů. Jinými slovy, zabýval jsem se výzkumem toho, co říkáme, abychom nemuseli říci to, co říci chceme, protože víme, že bychom dostali nakládačku.

reklama

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Díky čemu hlavní hrdina ví, jak se ženou stráví Valentýna?

Jakou výhodu získá taktním mlčením?

Co muž nabídne své partnerce při večeři? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč