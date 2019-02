Foto: Luděk Bárta Panebože, ať to není robotka!

Ta nevyřčená prosba se ho držela od rána. Nevyřčená proto, že žil sám. Komu by to povídal? To byl jeden z důvodů, proč se už tři roky snažil s někým seznámit. Marně.

Zamával na číšníka. Podíval se na hodinky. Za deset minut tři. Měla by přijít v celou. "Přejete si?" zeptal se číšník a on si objednal vodu s bublinkami.

Až přijde ona, zjistí, jestli pije alkohol, a případně objedná nějaké víno. Cítil nervozitu a znovu se podíval bezmyšlenkovitě na hodinky. A taky mu, bůhví pokolikáté, blesklo hlavou: Panebože, ať to není robotka.

Potkali se na platformě OnlyRealPeople. Jedné asi z pěti, které nabízejí on-line seznámení. Prý nejlepší. Určitě nejdražší. Ale jemu nejde o peníze, přesvědčoval sám sebe, když jednou měsíčně odesílal předplatné. "Naše algoritmy umí vypočítat vaše štěstí," zněl povzbudivě slogan firmy.

Neměl nic proti sexrobotům, ba naopak. Když se před dvaceti lety objevily první modely, patřil mezi ty, kteří to hned chtěli vyzkoušet. Vždy byl tak trochu geek. Miloval nové věci. Když Apple představoval nový typ iPhonu, stál celou noc ve frontě před obchodem.

Apple si asi pamatujete, to byla docela úspěšná firma. Jenže když telefony začaly nahrazovat mentální komunikátory, nebyla schopná nabídnout žádný slušný model. Pořád trvala na tom, že jde o módní vlnu. Poslední iPhone, který představila, měl dvanáct fotoaparátů a bezdrátový čip určený ke čtení myšlenek.

Pak zkrachovala. Ale je to stále legenda. Značku nedávno koupila jedna jihočínská státní firma a nabízí retromodel iPhone 4S. Je to sice supervýkonný mentální komunikátor, ale skoro dokonale kopíruje klasický mobilní telefon. Zejména mezi mladými lidmi je hrozně žádaný. Byť nehorázně drahý.

Zase se podíval na hodinky. Přesně tři.

Když asi před deseti lety uvedla jedna firma sexuální roboty k nerozeznání podobné lidem, byla to naprostá senzace. Pár neziskovek sice protestovalo a požadovaly jejich zákaz, ale neměly šanci. Lidé prostě zjistili, že sex s roboty je nesrovnatelně lepší než sex, který mají mezi sebou.

Nástup sexuálních robotů vešel do historie jako vůbec nejúspěšnější a nejrychlejší uvedení jakéhokoliv produktu. Jestliže po prvním roce průzkumy hlásily, že asi dvacet procent pohlavních aktů mají lidé s roboty, po dvou letech už to bylo padesát procent a po pěti letech přes 95 procent.

Lidé prostě mezi sebou přestali souložit. Usnadnilo to i reprodukci, která dnes probíhá výhradně oplodněním in vitro a je zcela plánovaná. Sex mezi lidmi je výjimečný, a lékaři ho dokonce nedoporučují. Provozují ho jen jisté kmeny v Africe, které si udržují dávný způsob života, pak amišové v Americe a příslušníci některých extrémních náboženských skupin, jako jsou Svědci Jehovovi nebo Církev Václava Klause.

Lidstvo nikdy nebylo šťastnější. Dokonalý sex, navíc přístupný v neomezeném množství, jako by přepsal dějiny. A lidskou povahu. Mezi lidmi skoro zmizely konflikty a napětí, rozhostil se zvláštní klid a shoda, najednou bylo jasné, že se i politika brzy stane nadbytečnou.

Sociologové pojmenovali novou éru "dobou bonobo" podle druhu lidoopů podobných šimpanzům, kteří jsou nadměrným sexem pověstní. A podobně jako dnes lidé ho využívají nikoliv k reprodukci, ale hlavně jako prostředek ke komunikaci a řešení problémů.

