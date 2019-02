Foto: Eva Malúšová Jedním ze stěžejních okamžiků výstavy Patrika Hábla je pobyt ve zlaté místnosti, kde se obrazem stávají všechny její stěny.

Intenzita, s jakou vstoupil do pražské Pelléovy vily malíř Patrik Hábl, je výjimečná, opravdu velmi málo vídaná. Jeho výstava je komplexní, přesně vyladěná a postupně graduje. Jako by do ní nainstaloval záhadné čerpadlo energie, které mrazivý den rozpustí v přílivu světla. Můžeme se obdivovat malířskému umění, kdy autor nepoužívá štětec, ale nanáší barvy pomocí válců nebo tyčí na plátno či na dlouhé pásy papíru, jako to dělají malíři třeba v Číně nebo Japonsku. Výstava sice obsahuje obrazy, ale vnímáme ji jako celek, jako komplexní malířské dílo, v němž se procházíme a užíváme si potěšení ze svobodného uměleckého projevu. To se povede málokdy.

Většinou je to tak, že i velmi zkušení a kvalitní malíři představují jednotlivé obrazy, nebo je skládají do cyklů či sérií. Je to efektivní, přehledné a především: jednoduché. Jedná se o osvědčený, nekomplikovaný přístup, na který jsou diváci zvyklí.

Patrik Hábl však riskoval. Narušil zaběhlé postupy. Ve třiačtyřiceti už má za sebou spoustu zkušeností z malování v ateliéru, ale také s tím, jak pracovat ve veřejném prostoru či v architektuře, v níž zvládá velká měřítka, což prokázal v posledních letech při spolupráci se Stanislavem Fialou (paláce Drn a Špork v Praze) nebo Jakubem Fišerem a Janem Aulíkem (budova Palmovka Park 4). Nyní si doslova podmanil prostředí novorenesančního domu v pražském Bubenči pojmenovaném po Maurici Pellém, veliteli francouzské vojenské mise, jenž zde bydlel dva roky po vzniku samostatné Československé republiky. Slovo podmanit má v sobě určitou agresi, protože znamená dobývání, avšak v tomto případě se jedná o podmanění vedoucí k harmonii. Jinými slovy: tam, kde je nastolena vláda výtvarného souladu, je agrese povolená coby vyšší, neboť veskrze mírumilovný princip.

