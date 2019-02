Foto: Luděk Bárta Potápět se za štěstím

"Míla to přehání, nemůžu si pomoct." Hedvika se důvěrně naklonila k Tereze a usrkla humanccino. V baru bylo hlučno, ale ona se i tak děsila, že je někdo uslyší. Hedvika byla ze staré školy, žila v přesvědčení, že takovéhle "skandály" někoho zajímají.

"Všichni máme nárok…" spustila Tereza, ochotná, jako vždycky, bránit právo všech tvorů na sebeuplatnění a svobodnou volbu, ale Hedvika jí skočila do řeči:

"Ano, samozřejmě. I Jana se nedávno provdala za kytovce. Ale to byl delfín skákavý. Vždycky říká, že ho nebalila, že po ní doslova skočil." Hedvika obrátila oči ke stropu a bezmyšlenkovitě polaskala manžela, který jí podřimoval na klíně. "Jistě, delfína, proč ne? Stačí mu malé akvárium, Jana říká, že souhlasil s délkou šest metrů, malý prostor mu prý nevadí, hlavně že může být s ní." Hedvika opakovala gesto s očima a opět majetnicky poplácala manžela po zadnici. "Janu docela chápu. Ráda plave a Qíuoi je prudce inteligentní, pořád si mají co říct. Ne, ne, já chápu, proč si ženské berou delfíny, i když je s nima mnohem víc práce než s našimi manžely. Ale kosatku? Ta Míla se musela zbláznit! Víš, jak velkej bazén bude potřebovat? Víš, kolik ryb sežere? Víš, kolik prachů na to padne? Bude ho muset zpřístupnit veřejnosti, aby na to měla."

Terezin manžel znenadání táhle zavyl. "Copak, miláčku?" sklonila se k němu starostlivě. Už jsi dopil caniccino? Dáš si ještě?"

"Raf!" řekl Antonín a Tereza hned mávla na číšníka. "Doneste mu ještě caniccino. A vodu do misky − ano, kohoutkovou, musíme šetřit životní prostředí. Díky."

