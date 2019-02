Foto: Shutterstock Kdo se stane vítězem virtuální hry na příjemné stáří?

Jsme v mé ambulanci a sedíme asi metr od sebe. On sklání hlavu a vyhýbá se mi pohledem. Mluví pomalu, občas váhá, zda pokračovat, a pak zvedne oči a své myšlenky shrne do smutné věty: "Mám dojem, že všechno stojí za houby."

reklama

Vidím před sebou sedmdesátiletého muže, jenž většinu svého života zasvětil práci, v níž dosáhl významného postavení. Kdysi aktivní, energický, slyšitelný již přede dveřmi mé ordinace. Dnes ten, který neví, co s vlastním životem. Svět mu vzal tu nejcennější hračku − jeho práci. On se na to v běhu těch desítek let nestačil připravit, ale možná, že i kdyby o tom v minulosti přemýšlel, stejně by nakonec nevěděl, jak s touhle životní výzvou naložit.

Jeho žena měla vždy více koníčků a méně přátel, než měl on. V posledních letech tráví měsíce na chalupě a často hlídá vnoučata, což ji naplňuje. K tomu vaří, zavařuje, čte, k doktorovi téměř nechodí. No vždyť je také mladší než on.

Jemu se zatím hlavou honí otázky: Co se životem? Kam se ještě vydat? Čím naplnit ty dny zdající se dlouhé i krátké zároveň?

Chybí mu přítel, s nímž by mohl vše otevřeně probrat. Pokud se setká se starými kamarády, tak aspoň polovinu času mluví o nemocech a nejrůznějších bolestech. Mockrát si už slíbili, že tohle téma bude navždy zapovězené, ale pokaždé některý z nich přijde a zase spustí, co říkal jeho doktor a co mu v těle zase nefunguje.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Kdy chodil do kostela děda muže, který navštívil Josefa Veselku?

Které lidi vídá Josef Veselka ve své ambulanci čím dál častěji?

Jak se stát vítězem virtuální hry na příjemné stáří? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč