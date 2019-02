Foto: Ester Havlová Pohled na průčelí směřující do ulice. Impozantní rám odlehčuje objem, z boku se přimyká ke zdi vnější schodiště vedoucí do samostatného bytu.

Dům navržený architektkou Markétou Cajthamlovou má výraz i charisma. Vnímáme jeho pevnost, užitečnost a především krásu.

Zaujala mě už od prvního okamžiku, kdy jsem na ni narazil na severozápadním rozhraní Prahy. Se zájmem jsem sledoval, jak roste. Vypadala hezky, už když se stavěla z monolitického betonu, a ještě lépe poté, co získala konečnou fasádu z cihelných pásků, které mezi okny střídají dřevěné obklady. Nestává se to často, ale přišlo mi, že je taková, jaká má být, protože přesně a samozřejmě zapadla na svou pozici.

Vila na kraji Prahy ◼ Autorky: Markéta Cajthamlová, Daniela Slížová

◼ Projekt: 2014

◼ Realizace: 2017–2018

◼ Zastavěná plocha: 195 m²

◼ Užitná plocha: 448 m²

Průzkum

Než jsem se rozhodl o ní napsat, prozkoumal jsem pozoruhodnou lokalitu, do níž je vila začleněna. Stojí na vyvýšené městské výspě, odkud jsou daleké rozhledy a kde se vám zdá, že je všechno jako na dlani − což není iluze, ale důsledek toho, že příznivě vanoucí větry pročišťují zdejší ovzduší. Pěkně tu pofukuje, smog nedostane šanci se usadit, takže lidé mají dostatek kyslíku a − je to z mé strany čiročirá spekulace − díky tomu i pravděpodobně lepší náladu než jinde. V těsné blízkosti vily se vine půvabná lipová alej, chránící korunami pěstěnou louku a dětské hřiště. Lze hovořit o svébytném geniu loci: ocitáme se v jakési přechodové fázi Prahy, kde se ještě drží městské rostlé struktury, ale metropole se už pomalu − a nevyhnutelně − začíná rozpouštět do přilehlých polností.

Vzdušnost architektonické koncepce Markéty Cajthamlové je patrná v každé části vily Foto: Ester Havlová

Vila se mezi sousedními domy z meziválečného období, které tehdejší stavebníci budovali bez ambicí o estetické pozdvižení lokality, nedá přehlédnout. Nahradila právě jeden takový dům, který ani nemělo smysl přestavovat: v případě náhrady nového za staré v architektuře platí, že pokud nejde o památkově chráněný objekt a přinese-li nová stavba vyšší kvalitu, je bourání starého morálně opodstatněné. Navíc, v tomto konkrétním případě byla situace ještě více jasná, než tomu bývá obvykle, neboť se návrhu ujala Markéta Cajthamlová, která je pokládána za absolutní českou špičku v projektování rodinných domů. Její architektonické kreace se vyznačují přirozeným řádem, kde vše do sebe samozřejmě zapadá, a stejně působivou, neokázalou formou, která je propracovaná do nejmenších detailů. Vila hledí do ulice severním průčelím, kdežto do zahrady směřuje na jih, a obyvatelé tak mohou užívat maximální možnou míru oslunění.

