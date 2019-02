Foto: Kateřina Čupová Restaurace Son of Memeo

Nečekejte tady další Taro nebo holešovické Cà phê, tedy übermoderní viet­namskou restauraci, kam chodí jíst hipsteři. Podnik Sons of Memeo, jenž otevřel vloni v listopadu na pražských Vinohradech, je vlastně jejich dost nemoderní obdobou. Nebo aspoň interiérem, který by klidně mohl patřit do 90. let, kdy bylo všechno možné − včetně cihlových tapet na baru a různých barevných maleb po zdech. K Asii, což je v podstatě street food, ale tohle patří a v Sons of Memeo se především dobře najíte.

Nenápadný podnik se určitě řadí k lepším vietnamským restauracím, které teď i v tuzemsku zažívají boom. Samozřejmě konečně − a že to trvalo. Bídná počeštěná viet­namská gastronomie ničila Česko i reputaci skutečné vietnamské kuchyně téměř třicet let a teď tomu začíná být konec. I "naši" Vietnamci si uvědomili, jak skvělé, zdravé, lehké, chuťově rozmanité a přitom vlastně levné jejich původní jídlo je, a přestali do něj proto míchat Jiřího Babicu s Jiřinou Bohdalovou i další méně dobré ingredience.

Jako na houpačce

V Sons of Memeo by si určitě mohli odpustit menu přitlučené na kuchyňském prkénku. Člověka vždy napadne, kam restauratéři na tyhle superzbytečné věci chodí a proč svůj čas i energii místo toho radši nevěnují jídlu. Nebo designu interiéru. Na druhou stranu je zdejší menu velkoryse obsáhlé, naštěstí však bez toho, že by do něj někdo chtěl nacpat všechna možná jídla. Najdete v něm různé polévky včetně pho?' bo, smažené i nesmažené závitky, barbecue a hot pots pro větší skupiny, tradiční bagety bánh mì i nudlové speciality.

Zašel jsem do Sons of Memeo v ponuře mrazivý lednový den a Vietnam odtud určitě nesálal. To spíš Krkonoše, ostatně i obsluha na sobě měla bundu. Ze zimy mě ale postupně vysvobodila příjemná ostrost jídel, která vždy zahřeje i bez topení.

