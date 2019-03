Foto: Patrik Marek Klavíristka a skladatelka Beata Hlavenková

Klavíristka a skladatelka Beata Hlavenková žije jazzem v jakékoliv podobě, ale jak právě potvrzuje, stejně vášnivě pojímá i svou domácí četbu.

Jaké knihy teď máte na nočním stolku?

Rozmohl se mi doma takový nešvar, že toho mám rozečteného spoustu, vše odloženo od nočního stolku přes stolek v obýváku až po pracovnu. Například Karel Hvížďala − Jak myslet umění, Emily Dickinsonová − V zahradě, Ludmila Trapková / Vladislav Chvála − Rodinná terapie psychosomatických poruch, Aniela Jaffé − Vzpomínky/sny/myšlenky C. G. Junga, Pavel Klusák − Co je nového v hudbě, Shakti Gawainová − Rozvíjení intuice a Nejlepší české básně 2018 z nakladatelství Host. Hm, všehochuť. Ale vlastně jsou to knihy o vzájemném porozumění duše, těla, skutečností kolem a nakonec zahaleny do tajemství, které v sobě skrývá poezie.

Máte zvláště oblíbeného spisovatele?

Momentálně je mým oblíbencem mystik Eckhart Tolle, který napsal knihu Moc přítomného okamžiku. K ní se vracím velmi často.

Co jste četla, když jste byla malá holka?

Dost knížek od Astrid Lindgrenové. A četla jsem hodně a ráda. I těžší věci. A nejraději jsem si četla vleže. Oblíbená postava? Pipi Dlouhá punčocha a její naprosto svobodná mysl.

