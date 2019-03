Foto: Tomáš Tesař 370 milionů

Zhruba tolik je to − alespoň podle vědců − let od okamžiku, kdy na Zemi začaly růst stromy. Uznejte, že ta cifra je úctyhodná. Stromy umožnily evoluci suchozemských zvířat, zachycují ozón, oxidy síry i dusíku, působí jako větrolamy, dávají nám materiál, ale dokážou i léčit. Nepletu se. Existuje na to už tolik studií a testů, že bych je nestihl přečíst do konce života. Mimochodem, tušili jste, kolik na planetě roste druhů stromů? Neuvěřitelných asi sto tisíc!

