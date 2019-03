Foto: Shutterstock Návrat domů?

Už aby tu byli!" modlím se s očima zvednutýma k nebi skoro každý den. "Už aby přistáli!" Jednoho dne možná skutečně spatřím ten obrovský lesklý kotouč na obloze a nevěřícně mi spadne brada dolů. Nejen mně. Anebo se budu koukat v televizi na hokej − moje kamarádka říká hokej všemu v televizi a já jen přebírám její terminologii − a dole zakrauluje text ve žlutém pásu: Na Staroměstském náměstí v Praze přistál mimozemský koráb. Papež František vyzývá ke klidu, bylo svoláno mimořádné zasedání Rady bezpečnosti OSN…

A nebude to Wellsova Válka světů po 80 letech. Bude to realita/y, bez toho dodatku show. Bude to naprosto čistá, esenciální skutečnost, která v jedné vteřině změní celý svět. Navždy.

V tom okamžiku přestanou mít smysl jakékoli pozemské "závažnosti" i "podružnosti", mnohdy v symbiotickém, až synonymickém vztahu. V tom momentě Trump zatweetuje: "Fuck off, ta zeď bude! A krapet vyšší," a zvedne svůj prostředník k obloze. Zeman zašeptá Ovčáčkovi: "Konečně rovnocenný soupeř." Putin se nechá v přestrojení za kosmonauta evakuovat na starý dobrý Bajkonur a pro jistotu dá zažehnout raketové motory… Mohli bychom samozřejmě pokračovat. Počkejte, ale co lidi?

