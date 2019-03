Foto: Shutterstock Kdo to nezažil, netuší, jak silné reakce mezi inteligentními lidmi vyvolává něco tak banálního jako špetka nevkusu.

Když mi na ten diář padl zrak, chvíli jsem nevěřila, že něco takového existuje. Zamrkala jsem. Můj mozek zaplavila myriáda asociací. Tu a tam se k některé z nich má pozornost přiblížila dost blízko na to, abych ji dokázala verbalizovat: Diamantová lebka Damiena Hirsta. Dvě miliardy korun. Smrt vkusu. Geniální kravina. Infantilní peklo. Kolotoč! Straka. Dětský sen. Epileptický záchvat. Pomsta. Humor. Sebeironie. Radost. Zděšení kolegové. Nadšené drbny.

reklama

Na to, že tenhle diář mimozemských parametrů prodávali jen ve velikosti A5, byl nabitý významy. A stál jen sto korun. Vzala jsem ho do ruky. Měl příjemně měkké desky; flitry, jimiž byl pošitý do posledního místečka, byly překvapivě hebké. Při dotyku jemně šustily. Z jedné strany měly flitry černou barvu. Když je člověk pohladil, obrátily se a deník se rozzářil stříbřitě duhovými odlesky.

Představila jsem si, jak si ho nesu na poradu. Přehlédnout nejde, hází totiž prasátka. Všímám si pohledů důstojných autorů i editorů. Myslí to Zuzana vážně? Ona opravdu používá něco tak příšerného? To je vtip?

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč si nechá Zuzanin kolega Vladimír vysvětlit, co má její flitrový diář vlastně znamenat?

Co může „špetka nevkusu“ vyvolat u inteligentních lidí?

Jakou úžasnou přednost má zápisník v imitaci kůže, který si Zuzana nakonec koupila? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč