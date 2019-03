Foto: Petr Volf Jednou z dominant útrob paláce je malá dvorana s ochozy, které jsou oříškem pro autory výstav.

Pražský Veletržní palác se chystá na opětovnou rekonstrukci, která by konečně odstranila nedostatky předchozí obnovy po ničivém požáru ze 70. let minulého století. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt se tak rozhodl změnit osud významné budovy, ve které sídlí sbírka moderního a současného umění. Více než o obnovu by se však mělo jednat o přestavbu za tři miliardy korun, což je prozatímní odhad nákladů. Bude architektonická soutěž! A ne ledasjaká. O vítězi rozhodne, pravděpodobně na podzim, mezinárodní porota, přičemž volit bude z dvanácti týmů, které osloví na základě předložených portfolií.

Podle Jiřího Fajta se budou o projekt ucházet nositelé Pritzkerovy ceny: Angličan Norman Foster, Švýcaři Herzog & de Meuron a japonské studio Sanaa. Přibudou určitě i další renomované kanceláře, neboť ve hře je zajímavé téma, ale také peníze. Příležitost mezi vybraným tuctem by měli dostat také čeští architekti, kupříkladu Josef Pleskot, Zdeněk Fránek, Petr Hájek a Stanislav Fiala. Rád bych viděl návrh od Emila Přikryla nebo Johna Eislera.

Veletržní palác navržený architekty Oldřichem Tylem a Josefem Fuchsem byl před osmdesáti lety největší evropskou budovou postavenou ve funkcionalistickém slohu. Tímto faktem se můžeme opravdu chlubit, zvláště sami před sebou, protože současné Česko rozhodně není zemí, která by se mohla vykázat architektonickou velkorysostí. Když jej v roce 1928 navštívil architekt Le Corbusier, hovořil o impozantním dojmu z tak mohutné budovy, ale viděl chyby v půdorysu a z nich vyplývající nedostatky odrážející se ve vnější formě. "Je to neobyčejně významná stavba, ale není to ještě architektura," ukončil svoje hodnocení švýcarský vizionář. Zaznívají dokonce hlasy, že z Le Corbusiera hovořila závist, protože tenkrát ještě srovnatelně rozsáhlou budovu nedokázal realizovat.

