Dokumentaristka Kateřina Turečková natočila film odsuzující režim maďarského premiéra Viktora Orbána. Vysloužila si za to posměch moderátora Jaromíra Soukupa i výhrůžku smrtí.

Kamera pomalu prochází mezi lidmi, kteří postávají v nekonečném zástupu. Pak se na plátně objeví nápis: "Už přes dvě hodiny čekáte, až budete moct odvolit do parlamentu. Dozvíte se, že váš otec potřebuje nutně pomoct. Opustíte frontu? Ano, nebo ne?" Diváci mají několik vteřin na rozmyšlenou, potom na obrazovce zabliká křížek znamenající NE. Volební scéna skončí a další herní "level" přinese nový problém.

Kateřina Turečková natočila svůj film nazvaný Iluze jako počítačovou hru záměrně. Diváka staví do role hráče − maďarského občana, který se v běžném životě potýká s různými omezeními zaváděnými současným politickým režimem. Několikahodinové čekání před volebními místnostmi v Budapešti, kde má Orbánova strana Fidesz nejnižší podporu voličů, je jedním z nich.

"Herní" situace často nastiňují výpovědi mluvčích, kteří ale nikdy nehovoří přímo na kameru, jejich obličeje a identita zůstávají skryté. Vyprávějí například o své zkušenosti se špatně fungujícím zdravotním systémem nebo s formou umělecké cenzury. V jednu chvíli dává dokumentaristka mluvčím dokonce možnost vybít si frustraci na mýdlové Orbánově bustě a vystřelit na ni.

"Prostřednictvím příběhů lidí jsem chtěla ukázat, že tamní režim nefunguje na demokratických principech," vysvětluje poněkud zvučnějším hlasem studentka FAMU v kavárně pražského kina Ponrepo. Urostlá žena s nakrátko ostříhanými vlasy svá stanoviska obhajuje s velmi údernou vehemencí i vyřídilkou. Emocionální projev jí nepochybně pomáhá dotvářet image nesmlouvavé mladé umělkyně, nicméně ona sama i její tvorba působí dostatečně autenticky a zaujatě pro věc.

"Film Iluze je postavený na emocích a na příbězích. To není investigativní žurnalistika. Není v něm pět minut pro toho a pět pro onoho, to je od začátku subjektivně pojatá záležitost," říká, když dojde na diskusi, proč se v jejím dokumentu neobjevují obhájci maďarského režimu. Po skončení působivé filmové hry se totiž vnucuje otázka, proč běžní lidé drží Orbána u moci, jaké jim z toho plynou výhody. "Proč volí Fidesz? Protože tam jede obrovská vládní propaganda. Poznala jsem, jak Orbán lže a pábí lidi. Dál nemám potřebu to ve svém filmu vysvětlovat," odpovídá Turečková. Zároveň ovšem připouští, že zpočátku chtěla dát prostor také podporovatelům Orbánovy strany. "Byly by to ale výpovědi zmasírované propagandou a také štáb mi říkal, že o její síle už jeden z příběhů vypovídá," objasňuje dokumentaristka výsledný tvar filmu. Oslovila pro něj dokonce samotného Viktora Orbána, ale bezúspěšně. "Už léta nedává rozhovory jiným médiím než těm, která jsou s ním spřízněná," podotýká k tomu.

Kolonizátorka z Česka

Když Turečková hovoří o tom, kolik Orbánův režim investoval za posledních osm let do vlastní propagandy nebo jak změnil volební systém, aby dosáhl i s menším volebním vítězstvím parlamentní většiny, dokazuje, že svoji kritiku maďarských poměrů nestaví jen na dojmech. Film Iluze nicméně začala točit díky každodennímu osobnímu prožitku a sílícímu přesvědčení, že s tamní společností není něco v pořádku. Přitom původně do Maďarska nejela kvůli natáčení. V Budapešti měla strávit rok v rámci studijního programu Erasmus.

"Těžko se vysvětluje, v čem se nesvoboda Maďarů projevuje. Začíná to třeba tím, že mě policisté nutili, abych po bouračce vybrala z účtu všechny peníze a dala je jako náhradu druhému člověku přímo na ulici. Na nějaké právní procesy se tam nehraje," uvádí příklad filmařka, která také třeba zjistila, že některé knihy jsou k dostání jen na Středoevropské univerzitě, vzdělávací instituci založené a částečně placené finančníkem Georgem Sorosem. Škola se po neshodách s vládou přesouvá do Vídně, což souvisí s faktem, že amerického miliardáře maďarského původu Sorose považuje Orbán za nepřítele číslo jedna. Před loňskými volbami ho také označil za hlavního organizátora migrace.

"Protisorovská a protiuprchlická kampaň byla všudypřítomná. Plakát se Sorosem visel na každém rohu," poznamenává Kateřina Turečková a připomíná, že dvě třetiny lidí si na základě této vládní propagandy začaly myslet, že má Soros stranu, s níž ve volbách kandiduje. Střípky všech prožitých událostí ji začaly utvrzovat v názoru, že je potřeba udělat "revoluci". "Tím myslím, že jsem chtěla lidi vyprovokovat, aby systém v zemi změnili. Aby si uvědomili, že situace, ve které žijí, je úplně mimo," vysvětluje Turečková.

S přesvědčováním místních začala v jednom obchodě s luxusním papírem v centru Budapešti. Dámě vedoucí krámek vyčetla, že se podílí na vytváření iluze líbivého světa pro turisty. "Ona mi to samozřejmě vrátila. Řekla, že se chovám jako arogantní kolonizátorka z Česka, která k nim chce vyvážet demokracii," říká s pochopením pro postoj majitelky obchodu Turečková. Právě tehdy ji prý napadlo, že natočí film. Jenže se ukázalo, že sehnat do dokumentu výpovědi lidí, kteří by se podělili o své zkušenosti, nebude snadné.

Konkurz přes Tinder

Devět let vlády se stále stejnou stranou v čele se podle Turečkové na uvažování Maďarů podepsalo a řada z nich dnes není schopna kriticky myslet. Ti, kteří ano, se zase bojí. "Bylo to dané i mojí pozicí: pětadvacetiletá studentka z Česka nevzbuzovala dostatek důvěry. Oslovení měli nejrůznější důvody, proč mě odmítli, například jedna žena, která pracovala na úřadě, se bála, že přijde o zaměstnání," uvádí režisérka.

Ačkoliv to nebylo jejím záměrem, nakonec sehnala nejvíc mluvčích do svého snímku přes seznamovací aplikaci Tinder. "Používám ji všude na světě, ale ne proto, abych přes ni sháněla lidi do filmu. Chtěla jsem se díky ní seznámit s holkami, abych s nimi mohla spát," pronáší přímočaře mladá žena, která svou lesbickou orientaci rozhodně netají.

Tinder jako "nástroj castingu" prý dobře zafungoval hlavně proto, že prostřednictvím žen, s nimiž se sblížila, přirozeně pronikla mezi jejich blízké a přátele. "Třeba volební scéna vznikla díky jedné mojí známé, která čekala před volební místností a fotky fronty dávala na Instagram," uvádí příklad Turečková.

