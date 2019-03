Foto: Tomáš Tesař Sezona půvabných dam

Naši předkové jim věnovali velkou pozornost a péči. Pak se to někde pokazilo. Vyhlídky, věže, rozhledny… Všechna ta vyvýšená místa však v posledních letech opět získávají společenský prostor. A to je dobře. Existují přes 200 let a dnes jich je v Česku přes 400. Původně je nechávala stavět šlechta. Později turistické spolky. Vokurka, Smrk nebo "ta od Rajniše, co mu ji nepovolili". Vystoupat na ně a hledět do krajiny bývá osvěžující i magické. Byl by hřích je nehýčkat. Zvlášť když sezona těch půvabných dam právě přichází.

Foto: Tomáš Tesař