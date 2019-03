Foto: Shutterstock Východoevropští kolegové se do žádné z mailových diskusí nezapojili, a když bylo třeba podepsat odeslání vědecké publikace do časopisu, musel je dokonce několikrát urgovat.

Ačkoliv už nebyl nejmladší, stejně to pro něj byla zajímavá a trochu nečekaná zkušenost. Dal dohromady skupinu výzkumníků z východní i západní Evropy a během několika měsíců začali publikovat výsledky, které byly do té doby unikátní. Každý z nich pracoval sám a ve své zemi, ale to nijak nebránilo čilé komunikaci, kterou si vyměňovali.

reklama

Když později chystal klíčový článek, jenž měl v jejich oboru leccos změnit, napsal při nekonečných diskusích se zahraničními kolegy více než tři sta mailů. S některými z nich se přel doslova o každou větu, o každé slovo. Ukázalo se, že především Dánové a Holanďané, rovněž zástupci malých evropských zemí, byli v tomhle ohledu neúnavní a pedantičtí. Práce s pilováním hlavního článku zabrala půl roku, ale byli odměněni a vše klaplo podle jejich představ. Svět ve svém oboru skutečně posunuli o milimetr dál.

Tedy posunuli, vlastně jak kdo. Jeho východoevropští kolegové se do žádné z mailových diskusí nezapojili, a když bylo třeba podepsat odeslání vědecké publikace do časopisu, musel je dokonce několikrát urgovat: "Prosím vás, podepište ten formulář, jinak se nehneme z místa!"

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře K čemu využili východoevropští badatelé úspěšné vědecké publikace?

O čem Češi rádi přesvědčují sami sebe?

Kdy mohou přijít další „zrady“? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč