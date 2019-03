Foto: archiv nakladatelství Den poté

Jarní část letošního Velkého knižního čtvrtka připadla na včerejšek a nabídla 15 titulů. Ego! glosuje některé z nich.

To podstatné se děje uvnitř

Maarten 't Hart: Osud tažných ptáků, Prostor

Poldry, rašeliniště, močály, nízké ostrovy v deltách. Nizozemsko před padesáti lety, ještě nezasažené průmyslem a bohatstvím venkova. Zato zde přetrvává ortodoxní protestantská výchova, která i tanec vnímá jako něco nepatřičného. V takovém prostředí zažívá autorův hrdina svůj niterný příběh. Rámují ho nedělní bohoslužby, první návštěva sousední vesnice a ptáci − ti zejména.

Střih. Z plachého venkovánka je třicetiletý profesor biologie. Věnuje se progresivním vědám, je zván do zahraničí na kongresy, posluchači mu visí na rtech, ale ačkoliv vrcholí sladká šedesátá, něco z dávného omezení v sobě stále nese. Těžko navazuje kontakty, zůstává sám − aniž by mu v samotě bylo dobře.

reklama

Próza Osudy tažných ptáků není projekční plochou k dramatickým eskapádám − i když při popisu krkolomného pádu hlavního hrdiny během návštěvy švýcarských Alp ve čtenáři zatrne. To podstatné se ale děje uvnitř. Ti ptáci, kteří sbírají síly, aby odtáhli do nových zimovišť, čerpají z hlubokých bolestí a traumat. Tklivá a niterná kniha se stala nečekaným mezinárodním bestsellerem. Bude se její úspěch opakovat i v Česku?

Senátorova předčasná zpověď

Marek Hilšer: Tango pod Hradem, Zeď

Nemusíte být Churchill, abyste v tom měli jasno: své vzpomínky vydává aktivní politik na konci kariéry. Neúspěšný prezidentský kandidát Marek Hilšer je ve formě knižního rozhovoru čtenářům nabízí hned na jejím začátku. Nebo snad: že už by se poté, co se občanský aktivista dostal loni do Senátu, jednalo o jeho politický konec?

Tuto otázku senátorova budoucího veřejného působení musíme nechat otevřenou. O Hilšerovi se v knize ale dozvíme, že chová včely, tančí tango, leze po skalách, miluje svou ženu a jako lékař nezištně pomáhá v Africe… Je to zkrátka sympatický chlapík. Kandidoval ostatně proto, že se nemohl dívat, jak si počíná Zeman a jak nás ohrožuje Putin. Byla to občanská vzdorovolba a nedá se prý říct, že nevyšla. Vždyť neznámého lékaře volilo zhruba půl milionu lidí.

Inu, hezky se to poslouchá, pokud si člověk neuvědomí, jak se zachovali demokratičtí prozápadní kandidáti v současných prezidentských volbách na Slovensku. Nad prvotním nadšením a naivní snahou prorazit nezkušenou hlavou zeď, o které vůbec není jisté, že je tou poslední, zvítězila odpovědnost. Na Slovensku se dohodli a jeden z kandidátů odstoupil. Nechtěl tříštit síly. Marek Hilšer ale své tango vydržel tančit až do konce.

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Vysněné světy Kelly Barnhillové může překonat snad jedině...

Co fascinuje Tomáše Dobrotku na jedné ze staropražských legend?

Vůči čemu je Meier-Hüsing imunní? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč