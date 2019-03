Foto: archiv aukční síně Vltavín Michael Rittstein: Zoo

Olej Josefa Šímy z roku 1933, nazvaný Revoluce ve Španělsku, bude ústřední položkou večerní aukce, kterou pořádá European Arts v úterý 19. března ve své galerii na pražském Senovážném náměstí. Odhadní cena díla, v němž Šíma poprvé reflektoval soudobou politickou událost, se pohybuje od 14,5 do 22 milionů korun. Obraz pochází ze sbírky novináře a politika Huberta Ripky, který byl jeho prvním majitelem, a v Ripkově rodině zůstal dodnes. Síň European Arts zařadila do aukce přes 120 položek − maleb, prací na papíře a plastik. Ojedinělou nabídkou bude také monumentální plátno mařákovce Jana Bárty Koupající se hoši. To vybral architekt Jan Kotěra pro interiér haly ve vile rakouského vládního rady Karla Marka v Holoubkově, kterou mezi lety 1907 a 1909 postavil (odhad 450 až 650 tisíc korun).

