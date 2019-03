Foto: Kateřina Čupová Restaurace Porke

Vepřové v lepší i horší podobě je určitě české národní maso. Na několik způsobů ho děláme s knedlíkem, zelím a špenátem, místo telecího ho smažíme jako řízek a podívejte se do tuzemských zahradních grilů − většinou se tam bude opékat taky vepřové. Není proto žádné překvapení, že právě vepřové teď zažívá jistou renesanci rovněž v hospodské gastronomii. Zatímco třeba pražská Malá Strana má od loňska novou restauraci Pork's, na Žižkově letos přibylo Porke.

Oba podniky, v nichž se překrývá restaurace s hospodou, sice stojí na vepřovém, každý na to ale jde jinak. Specialitou Pork's je bestiální koleno pro několik lidí, v Porke vám chtějí dokázat opak. "Přinesli jsme na Žižkov nový svěží vítr. Dokážeme vám, že vepřové není jen o kolenu, řízku či krkovičce," láká hosty web nového podniku sídlícího jen kousek od populárního Paláce Akropolis.

Infografika: Žádný ovar ani zázrak

I proto v jeho menu koleno ani řízek nenajdete. Místo nich tu nabízejí dlouze tažené vepřové maso v sádle, smaženou kroketu, bramborovou tortillu s restovaným masem a hoisin omáčkou, selecí roládu nebo pluma steak. A taky pinsu romanu, tedy římskou pečenou placku dělanou z pšeničné, rýžové a sójové omáčky.

Čepují zde Trautenberk a někdo z podniku evidentně miluje campari, protože z něj mají nad barem vyskládaný celý regál. Coby šťastné dítě komunismu jsem si při pohledu na něj hned vzpomněl na vitríny tehdejších obchodů plné stejného lahvového piva.

Horké porno

Porke není žádný extradesignový podnik, to ale neznamená, že se tu na design interiéru "vybodli". Jen není nijak křiklavý, ale spíš střízlivý. Horní vstupní místnost s pípou a rychlejším barovým sezením i dolní jídelna ladí do klidných pastelových barev a domácí dojem podtrhnou poctivé parkety. A jestli se ptáte na hudební kulisu, již dnes hosté řeší stejně intenzivně jako osvětlení restaurací, pak mě do komunismu vrátila i ta. Během oběda jsem k jídlu a pivu slyšel snad vše od Abby až po Tears for Fears.

