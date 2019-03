Foto: Archiv výrobce Bublinky na divoko

Když v Česku přijde řeč na čápy, je to v poslední době skoro vždy ve spojení s politikou. Chudáci ptáci! To v Alsasku jsou čápi stále ta nádherná, důstojná zvířata. A když se v centru městečka Ribeauvillé na komíně takový čáp narovná a protřepe si křídla, úplně vás zamrazí. S dalšími lidmi to sledujete se zatajeným dechem. Nedá se vyloučit, že přitom dostanete hlad. A samozřejmě žízeň.

Alsasko je "tavicí kotlík", kde se prolínají vlivy německý a francouzský, které se tu v posledních staletích přelévaly jako vlny při přílivu. Francouzský šarm atakuje německou důslednost, k německému buřtu můžete přikusovat francouzskou bagetu, a jakkoliv se budete rozhodovat, zda si dáte tarte flambée, anebo flammkuche, tak vám nakonec stejně přinesou famózní placku připomínající pizzu. Ale lepší!

Mou volbou je tarte flambée nejlépe v základním provedení, kdy je na tenkém těstě jen trochu crème fraîche, pokrájené cibule a škvarků. Manžel zase nemůže odolat volání Německa: choucroute zní sice francouzsky, ale je to dušené zelí s tím, čemu on říká s jistou frivolností "prasárny". Tedy vše počínaje párkem přes vařenou šunku až po kus řádně prorostlého bůčku. Což pro someliérku představuje výzvu. S čím tuhle gastronomickou divočinu spárovat? Špatnou volbou není pivo, ale to by v Alsasku byla škoda! Vlajkovou lodí alsaských vinic je suchý ryzlink a pak vynikající gewürztraminer, voňavá nádhera plná svěžesti a radosti. Velkou bílou "čtyřku" doplňují ještě pinot gris a pinot blanc. Jedinou červenou odrůdou je pinot noir.

