Foto: Pepa Dvořáček Obonete Ubam

Narodil se v Čechách, osud na něj ovšem čekal v zemi jeho otce, v Nigérii. Jako nejstarší syn se postavil do čela významné rodiny a kmene Annang oblečen do české vojenské uniformy a s citátem z filmu Pulp Fiction na rtech.

Na základní vojenský výcvik v obávaných Přáslavicích se prý vzpomíná s heslem "Přáslavice nikdy více, radši kulku do palice". Dnes dvaačtyřicetiletý absolvent vojenské akademie, Čech s nigerijskými kořeny Obonete Ubam, tamním drilem kdysi prošel. Přáslavice přesto v jisté nadsázce označuje za "Františkovy Lázně". Rodák z moravskoslezského Bruntálu má totiž mnohem tvrdší vojenskou zkušenost − a to jako patnáctiletý student nigerijské kadetní školy.

Někdejší profesionální voják a ministerský poradce říká, že dnes žije "třírozměrný život". Mezi jednotlivými společenskými rolemi přechází s lehkostí. Pamatuje však chvíle, kdy byly podobné přesuny namáhavé i životu nebezpečné. Své životní peripetie nyní shrnul v knize Sedm let v Africe.

Prvním světem, který Obonete Ubam obývá od narození, je svět kluka z moravskoslezských Sudet, později prvního afročeského vojáka v Armádě České republiky a následně právníka i obchodníka. Ubamovy zkušenosti s odlišností vhodně shrnuje jeho postřeh: "Být mulatem v Čechách není snadné, ale být Čechem v Nigérii je těžší."

Do druhého světa nahlédl v patnácti letech, kdy se poprvé setkal se svým otcem, nigerijským policejním generálem, obchodníkem a velmožem. Oboneteho rodiče se seznámili za dob Sovětského svazu v ukrajinském Kyjevě, kde jeho matka, donedávna učitelka, studovala ruštinu. Příběh jejich lásky na pozadí studené války by vydal na román − pokud by matka nevyjádřila přání se o své minulosti nebavit. Pozornosti okolí si totiž užila dost, a to ne zrovna v dobrém. Komunistický režim ji po návratu do Československa a několika letech manželství, během nichž manžele udržoval od sebe, přiměl k rozvodu na dálku. Čeští rasisté dokázali být za socialismu nesnesitelní stejně jako dnes.

Foto: Pepa Dvořáček

Třetím Ubamovým světem je nyní španělská Málaga, kde žije a v poklidném tempu obchoduje s nemovitostmi. Odsud také přiletěl do Prahy pokřtít svou čerstvě vydanou knihu. Její původní verze měla 900 stran, ačkoliv Obonete Ubam poznamenává, že "od maturitní písemky prakticky nic nenapsal".

"Když knihu četla máma, byla dojatá. Nacházela v ní ozvěny vlastního příběhu," říká novopečený autor, jehož knižní vyprávění má nakonec třetinový rozsah. Představa, že by měl s dobrodružstvími vybráno, je však nepravděpodobná.

Co bylo, když přišel dopis od táty

Když v roce 1991 školní zvonek ohlásil konec druhého pololetí a s ním nástup prázdnin, patnáctiletý Obonete Ubam vzal letenku a peníze, které dostal poštou z Nigérie, a věděl, že jeho životní cesta je na spadnutí. Počátkem léta opustil bezpečí bruntálského gymnázia a vydal se do světa, kde systém šlechtických titulů v kombinaci s tradičním a federálním právem dodnes představuje strukturu moci, jaká se Evropanovi téměř nedá vysvětlit.

Annangové, k nimž po otci Obonete Ubam náleží, jsou jihonigerijským národem čítajícím zhruba 2,6 milionu lidí. Tato kulturní a etnická skupina žije v osmi z 31 oblastí spravovaných lokálními vládami. Samospráva má řadu dalších úrovní, od nichž se odvozují funkční a čestné šlechtické tituly. Tamní tradice umožňuje polygamní manželské svazky, a také z tohoto důvodu širší rodina často zahrnuje mnohem více členů, než je běžné v Evropě.

Otec Oboneteho Ubama, generál Sunday ubo ubo Ubam, který se po manželství s Oboneteho matkou oženil ještě třikrát, pocházel ze skromných poměrů. Podařilo se mu z nich vymanit pílí, využitím instinktů vojáka a později také kariérou u policie, díky níž mohl vycestovat na studia do Sovětského svazu. Když se ze studií vrátil, vypracoval se až k titulu otuekonga, tedy krále-válečníka, který mu ukládal povinnost řídit shromáždění vesničanů, rozhodovat jejich spory, ale také udílet tresty či udržovat kontakt s klanovými a kmenovými náčelníky či šamany. V evropském kontextu je těžké vážnost otuekonga k něčemu přirovnat, podle Oboneteho Ubama by však ve vojenském kontextu mohla odpovídat například hodnosti brigádního generála.

"Poprvé jsem se do Nigérie hrozně těšil," vybavuje si Obonete Ubam, dnes taktéž král kmene Annang se stejnými právy a výsadami, jaké s titulem otuekonga nedávno získal třeba nigerijský viceprezident. V patnácti letech, kdy se Obonete těšil na první setkání s otcem, však ještě netušil, jak těžké bude vrátit se domů hned z první návštěvy Nigérie. Původně dvouměsíční cesta se proti jeho vůli protáhla na více než půl roku. "První dva měsíce byly vzrušující a exotické. Učil jsem se nové věci, poznával jsem rodinu a své kořeny," vzpomíná Obonete Ubam. Jenže pak přišla nečekaná změna. Znovunalezený otec se nerozpakoval a nechal syna zapsat do nigerijské kadetní školy.

Obonete Ubam se roku 2009 stal králem válečníkem kmene Annang. Foto: archiv Oboneteho Ubama

"Táta mě postavil před hotovou věc. Trochu jsem se z toho sesypal. Představa, že bych se nevrátil do Bruntálu, jediného světa, který jsem do té doby znal, byla nemyslitelná," říká. Podmínky, které v kadetní škole zažil, tvoří první kapitoly jeho knihy a pro rodiče náctiletých synů budou syrovým čtením.

