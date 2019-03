Foto: Pepa Dvořáček A noc bude dlouhá...

Podniky s tradicí, kvalitní hudbou i gastronomií se tu mísí s předraženými večerkami a pochybnými putykami pro otrlé. Pro turisty je ten "střet kultur" v Dlouhé třídě a jejím okolí značkou ideál. Pro místní obyvatele zase noční můrou.

Po páté hodině odpolední Pražané zvolna opouštějí kanceláře a míří domů. Pokud přitom procházejí Dlouhou třídou v centru města, dost možná se cestou ještě zastaví "na jedno" v některé z místních pivnic nebo zamíří na skleničku do jednoho z mnoha zdejších barů a restaurací. A může se také stát, že tuto nejvyhlášenější "partyulici" hlavního města opustí až následující ráno v sedadle taxíku.

Nic z toho by nevadilo, kdyby obyvatelé Dlouhé ulice a jejího okolí takřka den co den neusínali se špunty v uších a neprobouzeli se do směsi odpadků a střepů z rozbitých lahví. Právě tak popisuje rozbřesk v centru města Tamara Sekeljić, která tudy už dvacet let chodí otevírat vinotéku Le Bourgin. "Ulice ráno vypadá jako po boji. Dlouhé by prospěla celková revitalizace. Útulnější prostředí by lidi motivovalo k většímu citu. Podívejte se třeba na Pařížskou, tam se po chodnících nezvrací," říká s jemným jižanským přízvukem.

"Dlouhá? Tam už přece dneska nikdo nebydlí," kroutí hlavou většina lidí, kterých se ptáme na rezidenty. Opak je pravdou. Ačkoliv se počet zdejších obyvatel neustále snižuje, ještě pár z nich tu zůstalo. Ale z toho, že jejich čtvrť žije víc v noci než přes den, nadšení nejsou.

Dohled nad nočním životem Prahy se rada hlavního města rozhodla svěřit do rukou Janu Šternovi. Dosavadní asistent radní Hany Třeštíkové byl 21. ledna jmenován nočním starostou. Vznikla rovněž speciální komise, již tvoří zástupci Prahy 1 a městské policie. Funkci nočního starosty už dříve zavedly také další evropské metropole − třeba Amsterdam, Paříž či Curych.

"Situaci na Dlouhé třídě vnímáme jako hlavní úkol, před který jsme postaveni," zdůrazňuje Jan Štern, podle něhož je situace v této lokalitě alarmující. S vedením Prahy 1 proto připravuje soubor vyhlášek a opatření, které mají pomoci Dlouhou ulici "zlidštit".

Od konce března má například platit omezení dopravy v nočních hodinách pro vozy lidí, kteří tu nebydlí. Především v letních měsících dopravní provoz v oblasti téměř neustává. "Auta dělají hluk přejížděním přes kočičí hlavy a zvuk se v úzké ulici s vysokými domy odráží. Řidiči troubí na skupinky opilých lidí motajících se po silnici a ze stažených okének často hraje hudba," líčí Štern, jenž se prý v souvislosti s novou funkcí vypravuje do Dlouhé pravidelně a osobně zná i několik lidí, kteří zde opravdu bydlí − tedy jen nepronajímají své byty střídajícím se turistům.

Večerky bych zrušil

"Když jsem zaslechl, že by se některé kluby měly dokonce stěhovat jinam, klepal jsem si na čelo," zvolá zpoza výčepu Luboš Dupák v černé kšiltovce, manažer známé pivnice Lokál, když zrovna "vyrábí" jedno řezané. Odkazuje tak na poplašnou zprávu o plánovaném přesunu zavedených podniků. "Zdá se mi, že to radní uchopili úplně špatně. Nedávno jsem byl v Budapešti a překvapilo mě, jak mají noční život skvěle vymyšlený − v centru je přibližně pět bloků, kam se chodí jenom pařit. Praha v tomhle zůstává trochu na východě," poukazuje na to, že kluby jsou roztroušené po celém městě a noční přesuny lidí jsou potom obrovské a hlučné.

Manažer Lokálu Luboš Dupák by se prý bez váhání do Dlouhé nastěhoval. Foto: Pepa Dvořáček

Luboš Dupák si ale nemyslí, že by se situace v Dlouhé vymykala kontrole. Jako manažer zdejšího Lokálu pracuje rok, v minulosti sem však pivo dovážel a také na něj sám často chodil. "Je pravda, že večer před pivnicí postává třeba skupinka deseti lidí, to samé před vedlejší Roxy. Nadměrné rušení nočního klidu ale nevnímám. Klidně bych se sem nastěhoval," tvrdí. Dodává však, že od doby, kdy platí zákon o zákazu kouření v restauracích a barech, se kuřáci postávající na ulici mezi sebou překřikují. A to s otevřenými okny bytů nejde dohromady.

Vyhrocené to prý bylo v létě 2017, kdy do ulic vtrhly antikonfliktní týmy. "Konfliktů ale paradoxně přibylo," pokračuje s tím, že klid mezi svými hosty by si měl zařídit každý podnik sám. Ne však prostřednictvím "uklidňovacího personálu", o kterém noční starosta mluvil v několika rozhovorech. "Naši výčepní si umí ukočírovat pořádek. A když se situace vyhrotí, tak už jednoduše dál nenaléváme. Ale kousek odtud byl nedávno otevřen podnik, který funguje nonstop. Pokaždé když jdu ráno do banky, vidím před ním lidi ještě z předešlého dne." A není to prý hezký pohled.

Situaci nepomáhá ani skutečnost, že na kruhovém objezdu pravidelně postávají drogoví dealeři. Jak Luboš Dupák zdůrazňuje, všichni o nich vědí, ale nikdo na ně nemůže. Kdyby byl nočním starostou, v první řadě by prý řešil právě drogový byznys. "Člověk, který si dá deset piv, brzy odpadne. Ale ten, který si šňupne dvě čáry, vydrží dělat bordel do rána."

Kriminalita však do oblasti působení nočního starosty nespadá, veškeré násilí, vandalismus, krádeže a další věci bude i nadále řešit policie. V tom případě by Luboš Dupák zrušil večerky. "Lidé by si pak nekupovali alkohol po lahvích, ale šli by civilizovaně do hospody. Stejně jako tam chodí ti, kteří tu bydlí nebo pracují. Třeba majitel papírnictví odnaproti," ukáže Luboš Dupák přes ulici na malý obchůdek s červenou výlohou.

Patrik Baierle v Dlouhé sice nebydlí, na její atmosféru má však jasný názor. Aby také ne, když malé papírnictví vede už čtvrt století. "Je tu jednoznačně málo policejních hlídek, v noci tu strážníky skoro nepotkáte. A když už ano, tak jen projdou nebo projedou a nic neřeší," kroutí hlavou. Jak říká, "kravál" tu určitě je. Kromě aut a lidí v ulicích jsou jeho častým zdrojem večírky, které pořádají turisté v pronajatých bytech, kam se ubírají, když podniky nad ránem zavřou.

K regulacím a opatřením, které se pro historické centrum Prahy chystají, je však Patrik Baierle skeptický. "Jsem proti zákazům. Myslím, že by stačilo, kdyby se k sobě lidé naučili dobře chovat," vyslovuje utopickou vizi.

Podle Luboše Dupáka z Lokálu nejsou problém hosté v restauracích a barech, ale především turisté, kteří do Prahy míří za levným alkoholem, jejž si kupují ve všudypřítomných večerkách. "Pro nás jsou extrémně předražené, třeba lahev vodky tam koupíte za 1200 korun. Pro cizince je to ale stále levné zboží. Potom se v ulicích potulují bandy opilých lidí s flaškou v ruce," popisuje, zatímco se rozhlíží po stmívající se ulici, kde je zatím celkem klid. Za několik hodin už tomu bude jinak.

