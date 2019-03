Foto: Jakub Plíhal Zaznamenáno 15. 3. 2019

Ahoj babí, tak jak se dneska máš?"

"No to je dobře, že seš tady. Neseš mně to mlíko a máslo? A kdepak ses vůbec toulala?"

"Představ si, babí, šly jsme s holkama demonstrovat."

"Demonstrovat? Jako žes nebyla ve škole?"

"No, nebyla. Nejdřív mně to bylo blbý, zrovna jsme měli psát test ze ZSV a já měla strach, že si učitelé řeknou, že se chceme ulejt. Ale pak jsem si řekla, že to zvládnu. Půjdu ráno na Malostranský náměstí, tam byl sraz, víš, projdu s ostatníma centrem města a pak se vrátím na test do školy."

"Aha, já vás vlastně viděla v televizi! Došlas až na Národní?"

"Jasan, babí. Prej nás bylo přes dva tisíce. Spousta lidí nesla transparenty, skandovali jsme různý hesla a křičeli a pískali, v takových vlnách, a ty se nádherně nesly městem. Lidi z chodníků nás povzbuzovali, někteří se k nám přidávali. Celý rodiny. A na Národní jsme volali Máme holé lesy a taky zvonili klíčema. A představ si, v jednom domě se z okna vykláněla starší paní, mávala na nás véčkem a brečela. Zastavili jsme. A byli tam taky vědci a říkali, že jsme poslední generace, co s tím má šanci něco udělat. Babí, vono je to fakt vážný."

Dívám se na ně. Sedí v kuchyni a povídají si o změnách klimatu, o zvyšování hladiny oceánu a ohroženém Grónsku, o emisích, o vedrech a suchu, o uhlí a skládkách, o fast fashion, o veganech a zero waste. Ještě před týdnem by mě ani nenapadlo, že by o něčem takovém mohly diskutovat. Vždyť je dělí skoro 70 let. A nejen to.

