Foto: Pepa Dvořáček Režisér Olmo Omerzu

Kdyby měl film Všechno bude dostát svému názvu, promění tuto sobotu štáb režiséra Olma Omerzua nominace na Českého lva téměř ve všech kategoriích. Slovinský filmař v rozhovoru vysvětluje, proč má v jeho filmu důležité místo topící se pes či komunistický dědeček.

Narodil se ve slovinské Lublani, ale v Praze žije už skoro patnáct let. Olmo Omerzu tu točí filmy a jeho druhý celovečerní snímek s názvem Všechno bude má o víkendu šanci zapsat se do dějin české kinematografie. Získal 10 nominací na Českého lva.

Štíhlý třicátník chlapeckého vzezření Omerzu v něm vypráví o jízdě dvou kluků, Márovi a Hedušovi, v ukradeném autě napříč republikou. "Nemám řidičák a jako dítě jsem prožíval spíš vnitřní dobrodružství než ta, která by se odehrávala venku," říká o sobě dobrou češtinou v dejvické kavárně.

reklama

Ve snímku Všechno bude máte stejně jako v předchozím Rodinném filmu scénu se psem, který se málem utopí. Objeví se topící se psi i ve vašich dalších filmech?

Ta scéna byla už ve scénáři Petra Pýchy. Já si psa nedomyslel.

Foto: Pepa Dvořáček

A Petr Pýcha psal i scénář pro Rodinný film?

Ne. Se psem je to náhoda, takže i mě to překvapilo. Když jsem si scénář přečetl, napadlo mě, že psa budou všichni považovat za můj "podpis". Tak to nebylo. Ale ta pasáž je ve filmu docela důležitá. Na začátku si o Márovi uděláme představu jako o grázlovi, jenže díky scéně, v níž kluci topícího psa zachrání, zjistíme, že to nejsou typičtí grázlové, ale docela hodní hoši.

Trochu jste mě vyvedl z konceptu, myslel jsem si, že vás trápí nějaký osobní zážitek se psem. Máte psa?

Měl jsem psa a mí rodiče ho mají dodnes. Trvalo to ale dlouho, než se u nás objevil. Jako dítě jsem psa vždy chtěl, jenže máma opakovala svou mantru, že pes potřebuje mít zahradu.

Přesně tohle jsem zaslechl pár metrů odtud, než jsem vstoupil do téhle kavárny. Říkala to jedna maminka malému synovi, který si vynucoval pejska…

Když jsem chodil asi do třetí třídy, našli jsme přede dveřmi u nás v domě zatoulaného voříška. Pátrali jsme, komu patří, ale nikdo se neozval. Potom se zalíbil i mámě a zůstal u nás. Takže ke psům mám vztah.

Foto: Pepa Dvořáček

Jak jste našel kluky, kteří hrají ve filmu Všechno bude? Byl to běžný casting?

Běžný casting to nebyl, protože na začátku jsme si výběr hodně zúžili. Neměli být z Prahy a měli mít trochu podobný příběh, jaký mají postavy ve filmu. Herec může vytvářet roli, ale u neherce se jeho skutečný osobní projev většinou projeví i na plátně.

Chcete říct, že neherec hraje sám sebe?

Když se to zjednoduší, tak ano. Neherci sice hrají sami sebe, ale vy s nimi můžete pracovat. Třeba Honzovi Uhrovi, který hraje Heduše, kluka, co chodí v maskáčích a s airsoftovou puškou, byl vojenský svět naprosto cizí, zbraně ho nebavily. Ale věřil jsem, že k tomu najde nějaký zvláštní vztah, což udělá jeho roli hodně zajímavou a komickou a to jsme potřebovali. Nemůžete ovšem očekávat, že neherec zvládne roli, která jde úplně proti jeho povaze, protože herectví je příliš složitá věc. Je ale zajímavé, že když se dívám na české filmy, vidím, že ti skvělí čeští herci hrají často v různých příbězích jednu postavu. Pak je třeba typ amerických herců, kteří jsou schopní transformace, v rolích se hodně liší.

Jaký skutečný příběh tedy mají za sebou kluci, kteří ve vašem filmu hrají dvě hlavní role?

Tomášovi Mrvíkovi, který představuje Máru, bylo v době castingu teprve třináct a já se ho ptal, jestli někdy řídil auto. A on že jo, že ho to naučila babička. Vypadlo z něho, že babička, která ho vlastně vychovala, je pro něj důležitá. Což bylo dobré, protože ve filmu je pro Máru zase hodně důležitý jeho dědeček − taky ho naučil řídit auto.

Takže jste hledali nezletilce, kteří umí řídit auto?

Neptal jsem se všech kluků, ale u Tomáše mě to zrovna napadlo, protože o sobě mluvil jako o klukovi, který všechno umí a s ničím nemá problém. Zajímal jsem se ale spíš o to, jestli někdy utekl z domova.

Olmo Omerzu Jeho celovečerní film Všechno bude získal loni na festivalu v Karlových Varech cenu za režii a nyní je v deseti kategoriích nominován na Českého lva. Předchozí Rodinný film (2015) dostal Cenu české filmové kritiky za nejlepší snímek i scénář. Rodák ze Slovinska absolvoval pražskou FAMU filmem Příliš mladá noc (2012). Jeho otec, loutkář a výtvarník, spolupracoval na začátku 90. let s pražským Divadlem Minor a školák Olmo si tehdy Prahu oblíbil. Ve třinácti letech vyhrál soutěž Slovinské státní televize pro mladé umělce, což mu umožnilo natočit krátký film Almir, uvedený i na festivalu v Portoroži. Jako autor komiksů spolupracoval se slovinským magazínem Stripburger. Žije v Praze se slovenskou přítelkyní Monikou Midriakovou, která je spoluautorkou hudby k filmu Všechno bude.

A utekl?

Ano, i když ne na dlouho, jenom přes noc.

Ve filmu hoši mluví dost sprostě. Museli jste je to učit?

Honza, který hraje Heduše, s tím měl problémy. Říkal, že takhle nemluví, a hrozně se styděl. Poprosil jsem Elišku Křenkovou, která hraje už v mém minulém Rodinném filmu, jestli se mnou nechce ty kluky připravit.

Jak?

Snažili jsme se je navzájem trochu vyprovokovat. Dávali jsme jim například cvičení, kde se měli s minimálním použitím slov navzájem urážet.

Není to, že jste je nutili mluvit opravdu dost vulgárně, na hraně trestného činu "ohrožení mravní výchovy mládeže"?

Není. Jen jsme chtěli být pravdiví a přiblížit se hovorové řeči, kterou kluci opravdu používají.

Jaké dětství jste měl vy v Lublani?

Nemám řidičák a auta mě nikdy nefascinovala. Hodně jsem ale vyrůstal v přírodě, jezdili jsme každý víkend na chatu a nebyl jsem ten typ, kterému se nechce. I když v raném věku jsem prožíval spíš vnitřní dobrodružství než ta, co by se odehrávala venku. Pak ale kolem třinácti nastala puberta, to byla rána.

Jak se to projevovalo?

Stal jsem se trochu neukočírovatelným. V patnácti jsem se odstěhoval od rodičů, ačkoliv jsem s nimi měl dobré vztahy i nadále.

Od patnácti jste bydlel sám?

Ano, s přítelkyní. A pak jsem zanedlouho odešel do Prahy.

A jaký byl důvod vašeho odchodu od rodičů v patnácti? To jste se tak zamiloval?

Mně to tehdy přišlo přirozené. Ale často jsem se pak vracel domů.

Čím jste chtěl jako kluk být?

Hodně rychle jsem sklouzl k filmu. V dětství jsem pořád chodil do kina. Když mi bylo dvanáct nebo třináct, rodiče se pohádali, protože nechtěli každý druhý den se mnou chodit na střídačku do kina. Tak jsem mohl chodit sám. Přesně a intenzivně si pamatuju, jak jsem to prožíval. Byl to můj svět. Měl jsem v kině vybraná místa, kam jsem si vždy sedal, a miloval chvíle před začátkem promítání − těch 15 minut, než v sále zhasli. Spoustu filmů jsem viděl příliš brzy a nerozuměl jsem jim. Několik let jsem chodil do kina každý den.

V „road movie“ Všechno bude si zahráli Eliška Křenková (Bára), Jan František Uher (Heduš) a Tomáš Mrvík (Mára), který je nominován na Českého lva za herecký výkon, stejně jako Křenková. Foto: Lukáš Milota Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Proč se Olmo Omerzu rozhodl studovat v Praze?

Co stojí za levicovostí slovinské kulturní scény?

Jak se podle režiséra změnil obraz jeho nejznámější krajanky - první dámy USA - ve slovinských médiích? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.