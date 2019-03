Foto: AnyoneGo.cz Designér Jan Jiránek ve své pracovně při navrhování vozíku.

V mládí se zajímal o motorky, potom se však ocitnul na vozíku, a tak začal studovat design. Po škole pracoval ve světě reklamy, který nakonec opustil, aby se věnoval smysluplnějším věcem. Zatímco jeho pomůcky pro zdravotně postižené lidi ještě čekají na uvedení na trh, psi výrobky z dílny Jana Jiránka využívají.

Do pracovny v domku, který stojí v malé obci v jižních Čechách, občas zavítá zdejší pravidelný host. Je to kocour Karel. Zvířátko chvilku chodí kolem, potom se usadí na třídících krabicích, v nichž bývají obvykle vyskládaná lejstra. Své oblíbené místo si vybral přímo na stole, kde Jan Jiránek tvoří své návrhy. Na monitoru počítače se zrovna otáčí trojrozměrný model jedné ze zhruba deseti součástek, které dohromady vytvoří vozíček pro některého z psích zákazníků.

reklama

„Teď nás oslovila paní, která má malého pudlíka s velkou deformací zadních končetin. Budu se muset poradit s jeho veterinářem, abych věděl, jak vozík potřebám pejska co nejlépe přizpůsobit,“ vysvětluje designér u počítače. Potom se přesune do vedlejší místnosti, kde stojí dvě 3D tiskárny. Právě tam komponenty vznikají – stroje nanášejí jednotlivé vrstvy umělé hmoty jako letokruhy na sebe, což trvá řádově desítky hodin.

Výsledný objekt se potom musí ještě zbavit podpěr a doladit. „Výhoda a zároveň nevýhoda 3D tisku je v tom, že člověk může donekonečna upravovat různé detaily. Je těžké říct si dost, dál už to vylepšovat nebudu,“ míní návrhář, když vyndává z tiskárny hotový kousek.

„Dělal jsem vozík pro buldočka, který po tom, co jsme mu vozíček nasadili, okamžitě pochopil, k čemu je dobrý a začal běhat jako divý,“ vzpomíná na jednoho ze zákazníků designér.

Vozíček v akci po předání uživateli. Foto: AnyoneGo.cz

Sběratel maturit

Jak se člověk stane návrhářem pomůcek pro hendikepovaná zvířata? V případě Jana Jiránka přes různé životní peripetie. Výtvarné vlohy se u něj začaly projevovat už v dětství, během dospívání ho ale začaly bavit motorky. Vyučil se opravářem stavebních strojů a dodělával si strojní průmyslovku, jenže vtom přišla závažná nehoda. Nestala se, když řídil motorku, ale s motorkou souvisela.

„Jel jsem v avii do Hustopečí pro svou zadřenou Jawu 500 OHC, a kousek před cílem poslal řidič auto do pangejtu. Dostal jsem zásah do páteře. Měl jsem ale zároveň kliku, protože si pro mě přijeli lékaři z nedaleké brněnské nemocnice v Bohunicích. Tam bylo tehdy jedno z mála špičkových pracovišť, kde mě léčili pomocí nejmodernějších metod,“ přibližuje Jiránek štěstí v neštěstí, k němuž došlo v roce 1983.

Tehdy se musel rozmyslet, co bude dělat dál. Nerozhodl se nakonec pro univerzitu, ale pro další středoškolskou instituci – umělecko-průmyslovou školu designu v Praze. „Jsem takový sběratel maturit,“ usmívá se.

Naštěstí krátce po tom, co studium dokončil, přišla revoluce a mohl začít podnikat. Pustil se do navrhování věcí pro reklamu, nejprve ze samolepících fólií, později to byly různé stojany a výstrče. Zákazníci prý koukali, když se přijel na konečnou instalaci reklamních nosičů podívat šéf, jenž byl na vozíku.

Na konci tisíciletí ale začal Jan Jiránek pociťovat touhu dělat něco smysluplnějšího. Rok a půl zkusil pracovat jako grafik pro zpravodajství České televize, později vystřídal ještě několik zaměstnání, ale už během nich začal přemýšlet o různých kompenzačních a rehabilitačních pomůckách pro lidi.

Slibný trh s mazlíčky

Firmu AnyoneGo založil Jan Jiránek ještě se dvěma společníky – Ivanem Lukášem a Martinem Schenkem před více než třemi lety. Poznali se díky organizátorovi veletrhů o 3D tisku. Jan Jiránek měl už v té době rozpracované některé návrhy zdravotnických pomůcek pro lidi, což oba pány zaujalo, nicméně bylo jasné, že dotáhnout výrobní proces do konce a uvést na trh kompletní výrobek, bude ještě nějakou dobu trvat. Uvažovali proto, jak by bylo možné 3D tisk využít v jiném odvětví, a přišli na vozíky pro hendikepované psy. Právě k jejich výrobě se trojrozměrný tisk výborně hodí, protože jednotlivé komponenty je díky němu možné upravovat podle individuálních potřeb psů.

Výroba kolečka pomocí 3D tisku. Foto: AnyoneGo.cz

Pokračování textu je k dispozici pouze pro platící čtenáře Kolik českých psů by potřebovalo vozíček?

Co všechno dokáže psí ortéza?

Jak se bere míra na dálku? Předplatit za 99 Kč měsíčně První 4 týdny zdarma Koupit tento článek za 9 Kč