Nejslavnější kolo české výroby je zpět

Přeneste se do roku 1896, do dílny Laurin & Klement. Právě jste světu představili novinku – kolo Slavia! Nikoliv automobil, ale jízdní kolo bylo prvním produktem, který opustil dílnu této legendární dvojice. Nyní, zhruba o 120 let později, vyrazí proslulá Slavia znovu do světa. Škoda Auto a její cyklistická platforma We Love Cycling Česko totiž pracují na výrobě repliky polozávodního kola Slavia vzor 3. Letos by mělo vyjet na vybrané cyklotrasy v Čechách, a pozor, vyzkoušet si jej budete moci možná i vy. Sledujte www.welovecycling.cz.