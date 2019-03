Foto: Shutterstock Stopování s batohem a se spacákem dnes už u mladých lidí není tak běžné, preferují pohodlnější způsob cestování.

Ležel jsem na břiše a obličej se zavřenýma očima jsem měl zabořen do tenkého spacáku. Po probdělé noci strávené na jakémsi studeném schodišti městského muzea jsem k ránu konečně usnul. A pak jsem najednou pocítil, co to znamená, když se řekne šestý smysl anebo instinkt. Věděl jsem, že tu nejsem sám. Za úplného ticha jsem se otočil na bok, zvedl hlavu a otevřel oči. Ze vzdálenosti deseti centimetrů jsem hleděl do lesklých očí německého ovčáka a v nose ucítil zápach jeho vlhkého dechu.

Nevím, jak dlouho ten okamžik trval. Pro mne to byla věčnost, ve které jsem se loučil se životem a také čekal, kdy mě ta obluda sežere. Zavrčel a odhalil zuby. Teď mě zakousne, blesklo mi hlavou, ale nebyl jsem schopen pohybu, natož obrany. Pak kdosi zavolal cizím jazykem úsečnou větu, v níž byl ukryt příkaz, že mne má nechat být, a on naštěstí uposlechl a odběhl. Ani nevíte, jak jsem si oddechl. Právě tehdy jsem se podruhé narodil. Bylo mi třiadvacet, a tak jsem dnes možná právě o tenhle počet let mladší, než ukazuje můj rodný list.

Ale abyste tomu začali rozumět. Byl jsem právě na nádherné cestě po Beneluxu a jako studentovi mi peníze na bydlení došly velmi rychle. Kvůli tomu jsem jezdil stopem a spal ve spacáku, kde se dalo. Konec této věty bude znít honosněji, než jaká byla tehdejší realita, ale já si tehdy plnil své sny.

